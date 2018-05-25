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    Врач сборной России: «В «Анжи» по нынешнему курсу я зарабатывал 500 тысяч в месяц»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов высказал свое отношение к большому количеству иностранных тренеров по физподготовке в клубах РФПЛ, заявив, что многие из них даже не имеют соответствующего образования.

    – Меня вообще удивляет засилье физиотерапевтов из-за рубежа. На 16 клубов РФПЛ их не менее 12. У нас были попытки в РФС собрать документацию по этим специалистам, и результаты сильно удивили. У людей зачастую нет достаточного образования – в Европе это минимум три года обучения в университете. У нас же в некоторых командах работают люди, имеющие за спиной только годичные курсы и все. Хотя есть и ребята, полностью прошедшие соответствующее обучение.

    – Как же они приезжают, если по закону РФ им нельзя работать врачами?

    – Физиотерапевты – это не врачи. Врачам точно никто не разрешит работать в России без подтверждения образования. Это вопрос больше к клубам, мы на это повлиять не можем. Хотя понимание проблемы есть, и в ближайшее время мы начнем ее решать. Клубы называют физиотерапевта тренером по кондиции и таким образом выводят его из медицинского подразделения. Они приезжают, и им сразу наваливают кучу денег.

    – Сколько?

    – 10-15 тысяч евро в месяц. При этом самая высокая зарплата у врачей – 6 тысяч долларов максимум, и то в одном клубе.

    – Это ваша зарплата в «Анжи»?

    – В «Анжи» у меня была больше. Если переводить на нынешний курс – около 500 тысяч рублей.

    – Но физиотерапевты получают миллион рублей.

    – Плюс ещe премиальные, да и перелeты в свои страны. Хотя, повторю, они часто не имеют достаточного образования и приезжают к нам не из мадридского «Реала», а из деревень, где имели максимум 2-3 тысячи евро. Причeм ходят с таким апломбом, будто спасители. Да, среди них есть порядочные, честные ребята с хорошим образованием, которые хотят работать, но по общему мнению врачей РФПЛ, таких меньшинство.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 18:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 мая 2018, 00:13

      Какая разница какое у него образование если он даёт результат?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 26 мая 2018, 09:52

      про 500 своих тысяч сразу перечеркнул свой праведный гнев в отношении других специалистов... да уж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 мая 2018, 22:17

      имея такую зарплату.надо держать язык за зубами,а не показывать на сторону,иначе..
      у таких как я,возникают следующие чувства,типа: оскорбление,обида,злость,несправедливость и тд

      2
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 25 мая 2018, 22:07

      Сюда все приезжают чтоб лохонуть и свалить.. Капелло пока на 1 месте

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Avaretz 28 мая 2018, 00:12

      на втором Манчини)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 20:26

      ни где нет контроля что хотят то и воротят у нас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 25 мая 2018, 20:10

      Дотационный регион.......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:45

      жулики в любой сфере деятельности есть, у каждого клуба должен быть контроль по тому специалисту которого они берут на работу, навести все справки и все проясниться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс > OfaZavr 25 мая 2018, 20:39

      НУ ОткаТЫ как получить!?

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Юрэс 26 мая 2018, 10:56

      ну если с этой стороны посмотреть то тогда вся понятно))

      3
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