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  • Врач сборной России: «В «Анжи» по нынешнему курсу я зарабатывал 500 тысяч в месяц»

Врач сборной России: «В «Анжи» по нынешнему курсу я зарабатывал 500 тысяч в месяц»

25 мая 2018, 18:52
10

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказал свое отношение к большому количеству иностранных тренеров по физподготовке в клубах РФПЛ, заявив, что многие из них даже не имеют соответствующего образования.

– Меня вообще удивляет засилье физиотерапевтов из-за рубежа. На 16 клубов РФПЛ их не менее 12. У нас были попытки в РФС собрать документацию по этим специалистам, и результаты сильно удивили. У людей зачастую нет достаточного образования – в Европе это минимум три года обучения в университете. У нас же в некоторых командах работают люди, имеющие за спиной только годичные курсы и все. Хотя есть и ребята, полностью прошедшие соответствующее обучение.

– Как же они приезжают, если по закону РФ им нельзя работать врачами?

– Физиотерапевты – это не врачи. Врачам точно никто не разрешит работать в России без подтверждения образования. Это вопрос больше к клубам, мы на это повлиять не можем. Хотя понимание проблемы есть, и в ближайшее время мы начнем ее решать. Клубы называют физиотерапевта тренером по кондиции и таким образом выводят его из медицинского подразделения. Они приезжают, и им сразу наваливают кучу денег.

– Сколько?

– 10-15 тысяч евро в месяц. При этом самая высокая зарплата у врачей – 6 тысяч долларов максимум, и то в одном клубе.

– Это ваша зарплата в «Анжи»?

– В «Анжи» у меня была больше. Если переводить на нынешний курс – около 500 тысяч рублей.

– Но физиотерапевты получают миллион рублей.

– Плюс ещe премиальные, да и перелeты в свои страны. Хотя, повторю, они часто не имеют достаточного образования и приезжают к нам не из мадридского «Реала», а из деревень, где имели максимум 2-3 тысячи евро. Причeм ходят с таким апломбом, будто спасители. Да, среди них есть порядочные, честные ребята с хорошим образованием, которые хотят работать, но по общему мнению врачей РФПЛ, таких меньшинство.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Анжи Россия Безуглов Эдуард
Комментарии (10)
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OfaZavr
1527266711
жулики в любой сфере деятельности есть, у каждого клуба должен быть контроль по тому специалисту которого они берут на работу, навести все справки и все проясниться.
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111Hunter111
1527268249
Дотационный регион.......
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Полная Канистра
1527269201
ни где нет контроля что хотят то и воротят у нас
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Avaretz
1527275263
Сюда все приезжают чтоб лохонуть и свалить.. Капелло пока на 1 месте
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Антон bx14e
1527275825
имея такую зарплату.надо держать язык за зубами,а не показывать на сторону,иначе.. у таких как я,возникают следующие чувства,типа: оскорбление,обида,злость,несправедливость и тд
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vashinin
1527317530
про 500 своих тысяч сразу перечеркнул свой праведный гнев в отношении других специалистов... да уж
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ЖОРРО
1527455618
Какая разница какое у него образование если он даёт результат?)))
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