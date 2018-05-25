«Челси» предложил Сарри зарплату 5 миллионов. Переговоры продолжатся сегодня

Маурицио Сарри провел переговоры с «Челси». Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, лондонцы предложили специалисту зарплату 5 миллионов евро в год. Сегодня состоится новая встреча.

По словам Палмери, сделка будет оформлена, когда будет достигнуто соглашение об уходе с действующим тренером «Челси» Антонио Конте.

Ранее появилась информация, что синие предложили Сарри договор сроком на два года.

Последние три сезона Сарри возглавлял «Наполи». Также в услугах 59-летнего тренера заинтересован «Зенит».