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    «Челси» предложил Сарри зарплату 5 миллионов. Переговоры продолжатся сегодня

    Маурицио Сарри провел переговоры с «Челси». Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, лондонцы предложили специалисту зарплату 5 миллионов евро в год. Сегодня состоится новая встреча.

    По словам Палмери, сделка будет оформлена, когда будет достигнуто соглашение об уходе с действующим тренером «Челси» Антонио Конте.

    Ранее появилась информация, что синие предложили Сарри договор сроком на два года.

    Последние три сезона Сарри возглавлял «Наполи». Также в услугах 59-летнего тренера заинтересован «Зенит».

    Источник: Twitter

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    25.05.2018 15:58
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