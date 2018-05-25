«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Умтити до ЧМ-2018

«Барселона» работает над тем, чтобы продлить контракт с защитником Самуэлем Умтити. Каталонцы рассчитывают сделать это до старта чемпионата мира-2018.

Известно об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед». В зимнее трансферное окно англичане предлагали за него 60 миллионов евро.

Сам француз готов продлить контракт с «Барселоной», но на своих условиях. Он требует повышения зарплаты до 12 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 25 матчей в испанской Примере, забив в них один гол.