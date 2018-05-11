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    Умтити может покинуть «Барселону» из-за высоких запросов по зарплате

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити ближайшим летом рискует покинуть Каталонию.

    Футболист не может договориться с клубом о продлении контракта на выгодных для себя условиях. Француз рассчитывает получить зарплату в районе 14 миллионов евро за сезон, что не устраивает представителей клуба.

    В его контракте прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 60 миллионов евро. Такую сумму готовы выплатить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», следящие за развитием событий в «Барселоне».

    Источник: Diario Gol

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    11.05.2018 11:13
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