Руководство попечительского совета РФС может быть передано Мутко

В РФС может быть создан попечительский совет. Его главой станет бывший президент ведомства, а ныне вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко.

Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей конференции РФС. На ней планируется включить в Устав союза пункт, по которому исполком РФС получит право создавать попечительский совет на постоянной основе.

Ожидается, что в него будут входить спортсмены, эксперты, бизнесмены, ученые, политические и общественные деятели.