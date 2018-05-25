Руководство попечительского совета РФС может быть передано Мутко

Из всех министров, политиков, депутатов и т.д. знаю только одного, кто наводит порядок и не делает глупостей. Это - Шойгу. Все остальные - лизожопы или находятся не на своем месте. Отдайте РФС под опеку Шойгу и тогда мы реально сможем повысить свои позиции в рейтинге...
В РФС может быть создан попечительский совет. Его главой станет бывший президент ведомства, а ныне вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко.
Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей конференции РФС. На ней планируется включить в Устав союза пункт, по которому исполком РФС получит право создавать попечительский совет на постоянной основе.
Ожидается, что в него будут входить спортсмены, эксперты, бизнесмены, ученые, политические и общественные деятели.