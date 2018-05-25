Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство попечительского совета РФС может быть передано Мутко

    В РФС может быть создан попечительский совет. Его главой станет бывший президент ведомства, а ныне вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко.

    Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей конференции РФС. На ней планируется включить в Устав союза пункт, по которому исполком РФС получит право создавать попечительский совет на постоянной основе.

    Ожидается, что в него будут входить спортсмены, эксперты, бизнесмены, ученые, политические и общественные деятели.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 мая 2018, 18:23

      Из всех министров, политиков, депутатов и т.д. знаю только одного, кто наводит порядок и не делает глупостей. Это - Шойгу. Все остальные - лизожопы или находятся не на своем месте. Отдайте РФС под опеку Шойгу и тогда мы реально сможем повысить свои позиции в рейтинге...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 16:34

      Как всегда Мутко берется за самую трудную работу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 25 мая 2018, 13:10

      Похоже все таки Сталин был неправ о том, что незаменимых людей не бывает. В первые в истории человечества он найден.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:52

      конечно, куда уж без него то) что бы ни было все равно всплывет))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 мая 2018, 10:31

      В.Путин, тебе ещё необходимо Мудко назначить главным
      гинекологом и проктологом в России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 25 мая 2018, 10:17

      непотопляемый, длять....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 25 мая 2018, 09:44

      оно не тонет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 мая 2018, 09:31

      Неудержимо тянет на футбол все равно.. И везде все успевает.. Юлий Цезарь прям

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 мая 2018, 09:24

      хер знает,быть министром стройки и при этом от жадности лезть в попечительский совет за халявными деньжатами...крахобор .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 08:58

      ну ни как не оторвется от кормушки а ведь и так уже высоко залез

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11