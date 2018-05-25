Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» может обменять Морату на Икарди, доплатив 35 миллионов

    «Челси» заинтересован в покупке нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает ESPN.

    Британцы готовы предложить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов, а также нападающего Альваро Морату. В «Челси» серьезно настроены на совершение такой сделки, так как хотят обновить состав перед следующим сезоном.

    Икарди провел в прошедшем сезоне 34 матча в Серии А, став лучшим бомбардиром лиги с 29 голами. Мората сыграл в 31 матче в английской Премьер-лиге, забив в них 11 голов.

    Ранее Икарди не попал в расширенный список сборной Аргентины на предстоящий в России чемпионат мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 26 мая 2018, 13:10

      Заголовок в таком духе будто у Интера никто и спрашивать не собирается.....
      Просто смех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 25 мая 2018, 09:55

      Если это правда то хороший будет трансфер для Челси , только вот с доплатой бы не в 35, а лямов 20-25. (хотя о чем это я? не я ж бабло доплачиваю. Да хоть 100 лямов доплачивайте

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11