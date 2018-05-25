«Челси» может обменять Морату на Икарди, доплатив 35 миллионов

«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает ESPN.

Британцы готовы предложить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов, а также нападающего Альваро Морату. В «Челси» серьезно настроены на совершение такой сделки, так как хотят обновить состав перед следующим сезоном.

Икарди провел в прошедшем сезоне 34 матча в Серии А, став лучшим бомбардиром лиги с 29 голами. Мората сыграл в 31 матче в английской Премьер-лиге, забив в них 11 голов.

Ранее Икарди не попал в расширенный список сборной Аргентины на предстоящий в России чемпионат мира-2018.