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    «Атлетико» обратится в CAS с просьбой отменить дисквалификацию Симеоне на матч за Суперкубок УЕФА

    Руководство «Атлетико» готовит обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить дисквалификацию главного тренера команды Диего Симеоне на матч за Суперкубок УЕФА.

    Аргентинский специалист был отстранен УЕФА на четыре матча за неподобающее поведение в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала». Он уже пропустил две встречи.

    Матч за Суперкубок УЕФА состоится 15 августа в Таллине. В нем мадридцы сыграют с победителем финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

    Источник: AS

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    24.05.2018 07:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 27 мая 2018, 08:01

      надо простить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:31

      Странное и необдуманное решение Спортивного арбитражного суда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 мая 2018, 09:09

      Вообще полный бюрократический бред продлевать дисквалификацию на следующий сезон!!!

      -1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 24 мая 2018, 09:08

      Должны удовлетворить !!!

      1
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