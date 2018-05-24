«Атлетико» обратится в CAS с просьбой отменить дисквалификацию Симеоне на матч за Суперкубок УЕФА

Руководство «Атлетико» готовит обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить дисквалификацию главного тренера команды Диего Симеоне на матч за Суперкубок УЕФА.

Аргентинский специалист был отстранен УЕФА на четыре матча за неподобающее поведение в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала». Он уже пропустил две встречи.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 15 августа в Таллине. В нем мадридцы сыграют с победителем финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».