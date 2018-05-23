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Чеферин – о коммерческих турнирах: «Футбол не продается»

23 мая 2018, 21:27
5

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал желание ФИФА устраивать новые турниры для сборных и клубов, целью которых будет получение прибыли. Функционер считает, что коммерческие соревнования не нужны.

«Футбол не продается. Некоторые люди ради прибыли готовы продать душу турниров инвесторам с непонятной репутацией. При моем руководстве УЕФА не будет участвовать в такой политике», – сказал Чеферин.

В частности, ФИФА планирует создать новый турнир для топ-сборных.

Источник: Associated Press
Европа Чеферин Александер
Комментарии (5)
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vladik12
1527100120
От души, все верно.
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zigbert
1527107589
Чеферин занял правильную позицию.
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VikNMar
1527109760
Футбол давно уже продан !!!
Ответить
OfaZavr
1527147024
правильно, а то такое впечатление что футбол стали рассматривать многие только с притягательной финансовой стороны.
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Diesel133
1527179019
надеюсь, в будущем он не откажется от своих слов.
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