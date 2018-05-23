Чеферин – о коммерческих турнирах: «Футбол не продается»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал желание ФИФА устраивать новые турниры для сборных и клубов, целью которых будет получение прибыли. Функционер считает, что коммерческие соревнования не нужны.

«Футбол не продается. Некоторые люди ради прибыли готовы продать душу турниров инвесторам с непонятной репутацией. При моем руководстве УЕФА не будет участвовать в такой политике», – сказал Чеферин.

В частности, ФИФА планирует создать новый турнир для топ-сборных.