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    Чеферин – о коммерческих турнирах: «Футбол не продается»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал желание ФИФА устраивать новые турниры для сборных и клубов, целью которых будет получение прибыли. Функционер считает, что коммерческие соревнования не нужны.

    «Футбол не продается. Некоторые люди ради прибыли готовы продать душу турниров инвесторам с непонятной репутацией. При моем руководстве УЕФА не будет участвовать в такой политике», – сказал Чеферин.

    В частности, ФИФА планирует создать новый турнир для топ-сборных.

    Источник: Associated Press

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    23.05.2018 21:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 мая 2018, 19:23

      надеюсь, в будущем он не откажется от своих слов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:30

      правильно, а то такое впечатление что футбол стали рассматривать многие только с притягательной финансовой стороны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 мая 2018, 00:09

      Футбол давно уже продан !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 23:33

      Чеферин занял правильную позицию.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 23 мая 2018, 21:28

      От души, все верно.

      1
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