Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • По инициативе губернатора при «Ростове» создадут футбольную академию

По инициативе губернатора при «Ростове» создадут футбольную академию

23 мая 2018, 19:54
7

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на расширенном заседании Правительства региона уделил внимание футболу. Так, политик поручил создать при «Ростове» детско-юношескую академию, сообщает сайт Правительства Ростовской области.

«Задача по развитию футбола актуальна, причeм не только в дни ЧМ. Футбол на Дону был всегда любим.

Задача – создание полноценной футбольной академии, поставлена. Думаю, этот год будет главным в еe решении», – заявил Голубев.

«Ростов» по итогам сезона занял в РФПЛ 11 место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чуни Муни
1527095605
Очень хорошая новость, давно пора, чем мы хуже Краснодара.....
Ответить
15112007
1527101438
Так там же уже была Понедельника
Ответить
Shogun
1527104949
Хахаххаа, клуб лицензию на следующий год не получил и прожил этот сезон из-за откатов за игроков, которых сплавили в Зенит за копейки, а тут академия, денег нет и одной ногой уже в расформировании, как Амкар и Тосно, смешно уже
Ответить
Krossmen73
1527127394
Развитие детского спорта всегда прекрасно!Особенно футбола.Возникают естественные вопросы: "За чей счёт банкет?"И насколько это надолго?.Если Галицкий полностью оплачивает все расходы на академию из своего кармана,то на что рассчитывает руководство области?Пока у руля будет губернатор любящий футбол,вопросов не будет.А если вдруг на смену ему придёт человек например любящий шахматы,то что,всё конец академии и да здравствует шах и мат?
Ответить
андрей андреев
1527180327
Да куча футбольных школ в Ростове
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
2
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
2
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Все новости
Все новости
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
2
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
Вчера, 16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
Вчера, 16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
Вчера, 15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
Вчера, 15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
Вчера, 15:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+