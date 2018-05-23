По инициативе губернатора при «Ростове» создадут футбольную академию

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на расширенном заседании Правительства региона уделил внимание футболу. Так, политик поручил создать при «Ростове» детско-юношескую академию, сообщает сайт Правительства Ростовской области.

«Задача по развитию футбола актуальна, причeм не только в дни ЧМ. Футбол на Дону был всегда любим.

Задача – создание полноценной футбольной академии, поставлена. Думаю, этот год будет главным в еe решении», – заявил Голубев.

«Ростов» по итогам сезона занял в РФПЛ 11 место.