Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    По инициативе губернатора при «Ростове» создадут футбольную академию

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев на расширенном заседании Правительства региона уделил внимание футболу. Так, политик поручил создать при «Ростове» детско-юношескую академию, сообщает сайт Правительства Ростовской области.

    «Задача по развитию футбола актуальна, причeм не только в дни ЧМ. Футбол на Дону был всегда любим.

    Задача – создание полноценной футбольной академии, поставлена. Думаю, этот год будет главным в еe решении», – заявил Голубев.

    «Ростов» по итогам сезона занял в РФПЛ 11 место.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2018 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 мая 2018, 19:45

      Да куча футбольных школ в Ростове

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 мая 2018, 05:03

      Развитие детского спорта всегда прекрасно!Особенно футбола.Возникают естественные вопросы: "За чей счёт банкет?"И насколько это надолго?.Если Галицкий полностью оплачивает все расходы на академию из своего кармана,то на что рассчитывает руководство области?Пока у руля будет губернатор любящий футбол,вопросов не будет.А если вдруг на смену ему придёт человек например любящий шахматы,то что,всё конец академии и да здравствует шах и мат?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 мая 2018, 22:49

      Хахаххаа, клуб лицензию на следующий год не получил и прожил этот сезон из-за откатов за игроков, которых сплавили в Зенит за копейки, а тут академия, денег нет и одной ногой уже в расформировании, как Амкар и Тосно, смешно уже

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 23 мая 2018, 21:50

      Так там же уже была Понедельника

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 мая 2018, 20:13

      Очень хорошая новость, давно пора, чем мы хуже Краснодара.....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > gosproektikabinet 23 мая 2018, 20:23

      молчи дырка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > gosproektikabinet 23 мая 2018, 20:53

      Интересно,что бы распиливали если бы не Галицкий?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5429

      _Marqella_ > Чуни Муни 23 мая 2018, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всем хуже.....

      -25
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11