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    Эмери – о назначении в «Арсенал»: «Хочу подарить всем болельщикам клуба незабываемые эмоции»

    Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал назначение на должность.

    «Я взволнован. Я присоединился к одному из лучших клубов. «Арсенал» любят по всему мира за его стиль игры, умение работать с молодыми игроками, фантастический стадион и за то, как администрация клуба управляет командой.

    Я рад, что на меня легла ответственность начать новую главу в истории «Арсенала». У руководства клуба амбициозные планы, и они уверены, что добьются успеха. Я хочу подарить всем болельщикам клуба незабываемые эмоции и воспоминания», – сказал Эмери.

    Официально: Эмери возглавил «Арсенал»

    Источник: ФК «Арсенал»

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    23.05.2018 12:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 21:10

      Удачи Унаи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 18:18

      удачи ему в Арсенале, надеюсь получиться вернуть команду на достойный уровень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 мая 2018, 16:36

      Мне кажется, Эмери в Арсенале - это надолго.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 мая 2018, 14:22

      Псж с таким составом нечего не стог сделать а тут что

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 мая 2018, 13:58

      ну такое.......лучше бы кого нибудь из своих бывших назначили

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 23 мая 2018, 12:36

      воспоминания мы как раз и попытаемся забыть!

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 23 мая 2018, 12:16

      Ну давай. Нам ничего не остается как только верить

      2
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