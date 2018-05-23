Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал назначение на должность.

«Я взволнован. Я присоединился к одному из лучших клубов. «Арсенал» любят по всему мира за его стиль игры, умение работать с молодыми игроками, фантастический стадион и за то, как администрация клуба управляет командой.

Я рад, что на меня легла ответственность начать новую главу в истории «Арсенала». У руководства клуба амбициозные планы, и они уверены, что добьются успеха. Я хочу подарить всем болельщикам клуба незабываемые эмоции и воспоминания», – сказал Эмери.

Официально: Эмери возглавил «Арсенал»