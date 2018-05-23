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    Австрийцы объявили расширенный состав на матч с Россией

    Главный тренер сборной Австрии Франко Фода объявил состав игроков, которые смогут принять участие в товарищеских матчах с национальными командами России, Германии и Бразилии (30 мая, 2 и 10 июня соответственно), сообщает местная футбольная ассоциация.

    Всего данный список вошли 27 футболистов:

    Вратари: Хайнц Линднер («Грассхоппер»), Йорг Зибенхандль («Штурм»), Цицан Станкович («Зальцбург»), Рихард Штребингер («Рапид»);

    Защитники: Моритц Бауэр, Кевин Виммер (оба — «Сток Сити»), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба — «Аугсбург»), Александар Драгович («Лестер»), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба — «Зальцбург»), Марвин Поцман («Штурм»), Себастьян Предль («Уотфорд»);

    Полузащитники: Давид Алаба («Бавария»), Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Хирлендер («Штурм»), Штефан Ильзанкер («РБ Лейпциг»), Флориан Кайнц («Вердер»), Томас Мург, Луис Шауб (оба — «Рапид»), Ксавер Шлагер («Зальцбург»), Алессандро Шопф («Шальке»), Петер Жуль («Штурм»);

    Нападающие: Марко Арнаутович («Вест Хэм»), Гвидо Бургшталлер («Шальке»), Дени Алар («Штурм»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 09:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:50

      Команда приличная.

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 23 мая 2018, 10:19

      Ну если защита и вратари еще туда-сюда, то полузащита и нападение достаточно мощные. Нашим придется не сладко особенно в защите. Опять могут продуть :(

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Victor.Vings 24 мая 2018, 00:37

      Наши во всех линиях, ниже уровнем чем туда-сюда!

      1
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      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Makaweli 24 мая 2018, 22:30

      Да уж согласен ( как бы не было печально но похоже так оно и есть) Хотя полузащита как раз туда-сюда (Миранчуки, Головин может Кузяев) Вселяют хоть какую то надежду ну Смолов еще в нападении. хотя один Смолов в поле не воин. То защита совсем Ахтунг. И Конифея я не люблю вечно в самый ответственный момент у него руки дрожат :(

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Victor.Vings 25 мая 2018, 09:26

      Кстати вратарь самая надёжная позиция у нас, по именам полузащита согласен, но нет опыта могу вздрогнуть!

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