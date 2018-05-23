Австрийцы объявили расширенный состав на матч с Россией

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода объявил состав игроков, которые смогут принять участие в товарищеских матчах с национальными командами России, Германии и Бразилии (30 мая, 2 и 10 июня соответственно), сообщает местная футбольная ассоциация.

Всего данный список вошли 27 футболистов:

Вратари: Хайнц Линднер («Грассхоппер»), Йорг Зибенхандль («Штурм»), Цицан Станкович («Зальцбург»), Рихард Штребингер («Рапид»);

Защитники: Моритц Бауэр, Кевин Виммер (оба — «Сток Сити»), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба — «Аугсбург»), Александар Драгович («Лестер»), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба — «Зальцбург»), Марвин Поцман («Штурм»), Себастьян Предль («Уотфорд»);

Полузащитники: Давид Алаба («Бавария»), Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Хирлендер («Штурм»), Штефан Ильзанкер («РБ Лейпциг»), Флориан Кайнц («Вердер»), Томас Мург, Луис Шауб (оба — «Рапид»), Ксавер Шлагер («Зальцбург»), Алессандро Шопф («Шальке»), Петер Жуль («Штурм»);

Нападающие: Марко Арнаутович («Вест Хэм»), Гвидо Бургшталлер («Шальке»), Дени Алар («Штурм»).