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    Смолов, захромавший на тренировке сборной России, пройдет МРТ

    Нападающему сборной России Федору Смолову в ближайшее время будет сделана магнитно-резонансная томография (МРТ). По ее итогам станет понятна степень повреждения игрока, которое он получил на сегодняшней тренировке команды.

    Ранее сообщалось, что 28-летний футболист вышел с занятия прихрамывая и с пакетом льда на правой ноге.

    В настоящее время россияне в рамках подготовки к чемпионату мира проводят сбор в австрийском Нойштифте, который продлится до 31 мая. 30 числа они проведут товарищескую встречу против Австрии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2018 17:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:38

      Что они там делают на тренировках?

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 мая 2018, 20:42

      Блин,вот объясните мне ,тёмному человеку,неужели в России в начале лета нет тренировочной площадки или полей или тренажёрных залов,а может ЧМ будет проходить в другой стране и надо акклиматизироваться,какой же бред,лиж бы бабок побольше распилить!!!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 мая 2018, 19:43

      ЧМ должен стать звёздным часом Феди! В него почему-то верю! И успехов в Европе! Настоящих, а не сиюминутных!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2018, 19:34

      Там же горы в Австрии..
      Какой козёл их туда привёз.?
      В подмосковье водятся грибы,ягоды.клещи..

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 мая 2018, 19:07

      За последнее время просто какой-то навал травм на футболистов сборной. У вас там тренерский штаб хоть разминку проводит?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 18:57

      Интересно,кто это ему залудил по ноге на тренировке?

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 мая 2018, 18:53

      Скорейшего выздоровления

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 мая 2018, 18:47

      Если, извиняюсь, бзнёт, то сразу на УЗИ.
      Там со здоровьем строго, кого не спроси.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2018, 18:18

      наискорейшей поправки, не дай бог что то серьёзное, это вообще тогда писец пушистый будет с одним Дзюбой в атаке.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > FanatSerj 22 мая 2018, 19:33

      ещё один есть болотный в резерве

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Полная Канистра 22 мая 2018, 19:36

      Этого не трожь!
      сказано привыкать к ПФЛ..
      пусть привыкает.!)

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      Рейтинг: -34

      awko38 22 мая 2018, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

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