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  • Смолов, захромавший на тренировке сборной России, пройдет МРТ

Смолов, захромавший на тренировке сборной России, пройдет МРТ

22 мая 2018, 17:55
12

Нападающему сборной России Федору Смолову в ближайшее время будет сделана магнитно-резонансная томография (МРТ). По ее итогам станет понятна степень повреждения игрока, которое он получил на сегодняшней тренировке команды.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист вышел с занятия прихрамывая и с пакетом льда на правой ноге.

В настоящее время россияне в рамках подготовки к чемпионату мира проводят сбор в австрийском Нойштифте, который продлится до 31 мая. 30 числа они проведут товарищескую встречу против Австрии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (12)
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awko38
1527001661
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FanatSerj
1527002283
наискорейшей поправки, не дай бог что то серьёзное, это вообще тогда писец пушистый будет с одним Дзюбой в атаке.
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subbotaspartak
1527004045
Если, извиняюсь, бзнёт, то сразу на УЗИ. Там со здоровьем строго, кого не спроси.
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directorpg
1527004399
Скорейшего выздоровления
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yorgenbarenz
1527004654
Интересно,кто это ему залудил по ноге на тренировке?
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Антибиотик
1527005267
За последнее время просто какой-то навал травм на футболистов сборной. У вас там тренерский штаб хоть разминку проводит?
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shinnik
1527006865
Там же горы в Австрии.. Какой козёл их туда привёз.? В подмосковье водятся грибы,ягоды.клещи..
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Ще Гевара
1527007421
ЧМ должен стать звёздным часом Феди! В него почему-то верю! И успехов в Европе! Настоящих, а не сиюминутных!
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Lenin26
1527010964
Блин,вот объясните мне ,тёмному человеку,неужели в России в начале лета нет тренировочной площадки или полей или тренажёрных залов,а может ЧМ будет проходить в другой стране и надо акклиматизироваться,какой же бред,лиж бы бабок побольше распилить!!!
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zigbert
1527089922
Что они там делают на тренировках?
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