Смолов, захромавший на тренировке сборной России, пройдет МРТ

Что они там делают на тренировках?
Нападающему сборной России Федору Смолову в ближайшее время будет сделана магнитно-резонансная томография (МРТ). По ее итогам станет понятна степень повреждения игрока, которое он получил на сегодняшней тренировке команды.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист вышел с занятия прихрамывая и с пакетом льда на правой ноге.
В настоящее время россияне в рамках подготовки к чемпионату мира проводят сбор в австрийском Нойштифте, который продлится до 31 мая. 30 числа они проведут товарищескую встречу против Австрии.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.