Смолов, захромавший на тренировке сборной России, пройдет МРТ

Нападающему сборной России Федору Смолову в ближайшее время будет сделана магнитно-резонансная томография (МРТ). По ее итогам станет понятна степень повреждения игрока, которое он получил на сегодняшней тренировке команды.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист вышел с занятия прихрамывая и с пакетом льда на правой ноге.

В настоящее время россияне в рамках подготовки к чемпионату мира проводят сбор в австрийском Нойштифте, который продлится до 31 мая. 30 числа они проведут товарищескую встречу против Австрии.