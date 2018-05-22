Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иско решил покинуть «Реал» вне зависимости от результата финала Лиги чемпионов

    Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из мадридского клуба по завершении нынешнего сезона.

    Испанец готов выслушать предложения этим летом вне зависимости от того, как завершится финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Как заявил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда, футболист сыт по горло ролью запасного, которая была ему отведена в течение последних двух сезонов под руководством главного тренера Зинедина Зидана.

    «Иско недоволен своим нынешним положением в «Реале», потому что не считается основным футболистом. Он намерен выслушать предложения от других клубов после 26 мая. И он сделает это, даже если попадет в стартовый состав на финал Лиги чемпионов.

    Он считается недооцененным и открыт для перехода. Иско нравится Гвардиоле еще с того времени, как Хосеп тренировал «Барселону», – сказал Инда.

    В апреле главный тренер «Манчестер Сити» контактировал с окружением Иско. Вместе с представителями форварда Гвардиола был замечен в одном из ресторанов Мадрида.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:25

      Барса была бы для него неплохим вариантом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 мая 2018, 23:12

      Барселона мс подходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 мая 2018, 20:04

      Пусть показует на чм что может играя в старте и тогда переходит куда предложат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      dadian 22 мая 2018, 18:58

      В Милане будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 мая 2018, 18:55

      А почему не ноет Карим?Почему он не хочет покинут?Иско не ной,вот Мората друг твой,что он тоже хотел играть стартовом составе в Реале.В Челси он пару раз играл в старте не мог себя проявит,там он снова лавочку греет.Тренеру виднее кого когда пустит,Зидан то знает,а вы с Моратой одну песенку поёте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 22 мая 2018, 18:04

      Ждем в Барсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 22 мая 2018, 17:10

      Это будет потеря для состава к тому же если все таки договорятся по Неймару и туда в сделку включат Крооса или Модрича. Да и в любом случае игрок сильный и полезный для Реала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 17:01

      Ну задрали, бесит( та ситуация когда он реально не всегда вписывается в схему... При схеме 4-3-3 ему можно дать место как АПЗ, а сзади оставлять кросса и каземиро, но это когда модрич уйдет из реала.. а так. на флангах не место ему, только в центре, по стилю реально барселоновский, или гвардиоловский.. кому как.. жалко, очень

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11