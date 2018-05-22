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  • Иско решил покинуть «Реал» вне зависимости от результата финала Лиги чемпионов

Иско решил покинуть «Реал» вне зависимости от результата финала Лиги чемпионов

22 мая 2018, 16:55
8

Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из мадридского клуба по завершении нынешнего сезона.

Испанец готов выслушать предложения этим летом вне зависимости от того, как завершится финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Как заявил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда, футболист сыт по горло ролью запасного, которая была ему отведена в течение последних двух сезонов под руководством главного тренера Зинедина Зидана.

«Иско недоволен своим нынешним положением в «Реале», потому что не считается основным футболистом. Он намерен выслушать предложения от других клубов после 26 мая. И он сделает это, даже если попадет в стартовый состав на финал Лиги чемпионов.

Он считается недооцененным и открыт для перехода. Иско нравится Гвардиоле еще с того времени, как Хосеп тренировал «Барселону», – сказал Инда.

В апреле главный тренер «Манчестер Сити» контактировал с окружением Иско. Вместе с представителями форварда Гвардиола был замечен в одном из ресторанов Мадрида.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Манчестер Сити Иско
Комментарии (8)
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DeStar
1526997687
Ну задрали, бесит( та ситуация когда он реально не всегда вписывается в схему... При схеме 4-3-3 ему можно дать место как АПЗ, а сзади оставлять кросса и каземиро, но это когда модрич уйдет из реала.. а так. на флангах не место ему, только в центре, по стилю реально барселоновский, или гвардиоловский.. кому как.. жалко, очень
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Dmitrii Darian
1526998258
Это будет потеря для состава к тому же если все таки договорятся по Неймару и туда в сделку включат Крооса или Модрича. Да и в любом случае игрок сильный и полезный для Реала.
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3ton
1527001494
Ждем в Барсе
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САНЁК17
1527004540
А почему не ноет Карим?Почему он не хочет покинут?Иско не ной,вот Мората друг твой,что он тоже хотел играть стартовом составе в Реале.В Челси он пару раз играл в старте не мог себя проявит,там он снова лавочку греет.Тренеру виднее кого когда пустит,Зидан то знает,а вы с Моратой одну песенку поёте
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dadian
1527004686
В Милане будет
Ответить
кузнецов артем
1527008661
Пусть показует на чм что может играя в старте и тогда переходит куда предложат...
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de bruyne
1527019948
Барселона мс подходит
Ответить
zigbert
1527089131
Барса была бы для него неплохим вариантом.
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