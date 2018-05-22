Иско решил покинуть «Реал» вне зависимости от результата финала Лиги чемпионов

Барса была бы для него неплохим вариантом.
Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из мадридского клуба по завершении нынешнего сезона.
Испанец готов выслушать предложения этим летом вне зависимости от того, как завершится финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Как заявил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда, футболист сыт по горло ролью запасного, которая была ему отведена в течение последних двух сезонов под руководством главного тренера Зинедина Зидана.
«Иско недоволен своим нынешним положением в «Реале», потому что не считается основным футболистом. Он намерен выслушать предложения от других клубов после 26 мая. И он сделает это, даже если попадет в стартовый состав на финал Лиги чемпионов.
Он считается недооцененным и открыт для перехода. Иско нравится Гвардиоле еще с того времени, как Хосеп тренировал «Барселону», – сказал Инда.
В апреле главный тренер «Манчестер Сити» контактировал с окружением Иско. Вместе с представителями форварда Гвардиола был замечен в одном из ресторанов Мадрида.