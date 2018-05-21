Божович: «Интерес «Зенита» и «Спартака»? О таких новостях я, как и вы, узнаю из СМИ»

Миодраг Божович, покинувший сегодня тульский «Арсенал», сообщил, что «Зенит» и «Спартак» не связывались по поводу возможной работы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 49-летний черногорский специалист находится в сфере интересов петербуржцев и красно-белых.

«Слухи про «Зенит»? Со мной никто на этот счет не разговаривал. «Спартак»? Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.

Что касается работы на качественно ином уровне после «Арсенала», я не хочу говорить о том, чего нет», – сказал Божович.

В минувшем сезоне Божович привел «Арсенал» к седьмому месту в РФПЛ.