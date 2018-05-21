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    Божович: «Интерес «Зенита» и «Спартака»? О таких новостях я, как и вы, узнаю из СМИ»

    Миодраг Божович, покинувший сегодня тульский «Арсенал», сообщил, что «Зенит» и «Спартак» не связывались по поводу возможной работы.

    Ранее ряд СМИ сообщил, что 49-летний черногорский специалист находится в сфере интересов петербуржцев и красно-белых.

    «Слухи про «Зенит»? Со мной никто на этот счет не разговаривал. «Спартак»? Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.

    Что касается работы на качественно ином уровне после «Арсенала», я не хочу говорить о том, чего нет», – сказал Божович.

    В минувшем сезоне Божович привел «Арсенал» к седьмому месту в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 16:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:56

      У нас есть кому тренировать. Спасибо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:27

      В Спартак ?
      Матка боска.Вы ещё в Нефтчи его порекомендуйте.

      1
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