Президент «Наполи» – о будущем Сарри: «Время вышло!»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис просит главного тренера команды поторопиться в вопросе определения своего будущего.

«Срок в три года может показаться очень длинным, люди хотят изменений, будь то состав, схема игры или что-то еще.

Сарри? Я не знаю, о дальнейшей карьере вы должны спросить у него лично. Он всегда держал на расстоянии от своего агента, который никогда не давал мне четкого ответа на этот вопрос. Но сейчас время вышло! Больше его у нас практически не осталось!» – сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Челси» и «Зенита».