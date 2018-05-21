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    Президент «Наполи» – о будущем Сарри: «Время вышло!»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис просит главного тренера команды поторопиться в вопросе определения своего будущего.

    «Срок в три года может показаться очень длинным, люди хотят изменений, будь то состав, схема игры или что-то еще.

    Сарри? Я не знаю, о дальнейшей карьере вы должны спросить у него лично. Он всегда держал на расстоянии от своего агента, который никогда не давал мне четкого ответа на этот вопрос. Но сейчас время вышло! Больше его у нас практически не осталось!» – сказал Де Лаурентис.

    Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Челси» и «Зенита».

    Источник: Football Italia

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    21.05.2018 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:11

      по этому интервью чувствуется что расставание Сарри и Наполи близко.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:26

      Сарри пора бы уже определиться со своим будущим и не вводить в заблуждение руководство Наполи.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 мая 2018, 08:50

      Сарри - хороший тренер, но Де Лаурентис прав. У Наполи столько было шансов выиграть хоть что-то, но всё мимо кассы. Явно не того ждут болельщики и руководство.

      5
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