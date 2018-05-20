Серия А. «Интер» одержал волевую победу над «Лацио» в матче за Лигу чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде добился победы над «Лацио» – 3:2.

Благодаря этому результату миланский клуб набрал 72 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, опередив римлян. Таким образом, «Интер» сыграет на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

В параллельной встрече «Рома» обыграла «Сассуоло» и заняла третье место по итогам сезона.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Лацио – Интер – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Перишич, 9 (в свои ворота); 1:1 – Д'Амбросио, 29; 2:1 – Андерсон, 41; 2:2 – Икарди, 78 (с пенальти); 2:3 – Весино, 81.

Удаления: Лулич, 39 – нет.

Сассуоло – Рома – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пеголо, 45 (в свои ворота).

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