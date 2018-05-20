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    Серия А. «Интер» одержал волевую победу над «Лацио» в матче за Лигу чемпионов

    В матче 38-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде добился победы над «Лацио» – 3:2.

    Благодаря этому результату миланский клуб набрал 72 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, опередив римлян. Таким образом, «Интер» сыграет на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

    В параллельной встрече «Рома» обыграла «Сассуоло» и заняла третье место по итогам сезона.

    Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

    Лацио – Интер – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Перишич, 9 (в свои ворота); 1:1 – Д'Амбросио, 29; 2:1 – Андерсон, 41; 2:2 – Икарди, 78 (с пенальти); 2:3 – Весино, 81.

    Удаления: Лулич, 39 – нет.

    Сассуоло – Рома – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Пеголо, 45 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 23:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +151

      rerih 21 мая 2018, 07:01

      Молодчаги! Поздравы!!!

      2
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 21 мая 2018, 02:59

      Бомбардир, ну что вы за дебилы. По вашей заметке Интер четвёртый, открываешь таблицу ~ пятый! Ну где истина, ну что у вас за делитанты, всё нужно проверять на более компетентных сайтах

      5
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 21 мая 2018, 00:24

      Весино красавчик! Забил победный. Уругваец между прочим. Ему еще в июле кубок мира поднимать над головой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 00:23

      рад за Спаллетти

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 мая 2018, 00:04

      Поздравляю! Удивили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 мая 2018, 00:02

      Неожиданно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 23:53

      Тогда почему у Вас на сайте Лацио по прежнему 4, а Интер 5 ?

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Uruguay2018 21 мая 2018, 02:55

      Потому что интер купил судей, но не редакторов бомбардира xD

      -1
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      Рейтинг: +151

      rerih > Михаил_Боярский 21 мая 2018, 07:00

      Ты матч то смотрел?

      1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > rerih 21 мая 2018, 08:25

      Да он невменяемый в чёрно-белую полосочку.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Михаил_Боярский 21 мая 2018, 09:20

      А ты купи себе мозги

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Mazzola 21 мая 2018, 18:20

      Эм ты о чем? Удинезе? Ньюкасл? Московское Торпедо? Бешикташ? Может быть греческий паок?

      0
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Михаил_Боярский 21 мая 2018, 19:04

      Не. Про гоббов. Знаешь?

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Mazzola 21 мая 2018, 19:07

      Я ток миланскую помойку знаю которая без липовых скандалов ничего не стоит.))

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Михаил_Боярский 21 мая 2018, 19:25

      Видишь, ты даже про гоббов не знаешь, а хрень всякую пишешь.

      -1
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