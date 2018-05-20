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Материалы

Лацио - Интер

20.05.2018, Воскресенье, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 38 тур Лацио - Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
19 тур
30 декабря, суббота 20:00 Интер 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:3 Интер
18 тур
21 декабря, среда 22:45 Интер 3:0 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
31 января, вторник 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:0 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Интер
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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