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  • Болельщики «Црвены Звезды» подожгли автобус команды во время празднования чемпионства

Болельщики «Црвены Звезды» подожгли автобус команды во время празднования чемпионства

20 мая 2018, 17:27
12

Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства «Црвены Звезды».

Ранее белградская команда завоевала свой 28-й титул в истории. В субботу, 19 мая, в честь победы был организован праздничный парад, в ходе которого футболисты и тренеры клуба передвигались по столице Сербии в открытом автобусе.

Как сообщает Moja Crvena zvezda, в один из моментов в транспорте произошло возгорание. Предполагается, что причиной этого стала пиротехника, которую активно жгли болельщики.

Никто из игроков и тренеров не пострадал, поскольку все они успели своевременно покинуть автобус. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями, приехавшими на место происшествия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Европа Црвена Звезда
Комментарии (12)
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Юрэс
1526826826
Нуууу ДОЛ..........бы
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Вомбат
1526827385
Напомните, пожалуйста, болельщики какого российского клуба являются побратимами-братьями по духу фанатов Црвены Звезды. Я запамятовал.
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BarStep
1526827568
У них с нашим спамом знамя цвета одного.., ну и в головах, как видно та же труха...
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Полная Канистра
1526827945
так /подожгли/ или это просто случайно случилось от пиротехники? пишите правильно заголовки мля
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Артурка32
1526828323
Зато автобус обновят)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1526829023
Чемпионство - это большая радость! Стадион то хоть целый остался, или тоже в расход?
Ответить
vick-north-west
1526831196
Наверное, в толпе были и фанаты другого белградского клуба, позавидовали чемпионству...
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OfaZavr
1526831336
в Сербии подобное не удивительно, всем известен нрав и выходки ихних болельщиков)
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zigbert
1526846253
Не ясно, то ли поджег случайный ,или умысел все таки был?
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TY13R
1526852430
Долбоёбы!!! Долбоёбы оле оле оле!!!
Ответить
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