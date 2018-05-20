Болельщики «Црвены Звезды» подожгли автобус команды во время празднования чемпионства

Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства «Црвены Звезды».

Ранее белградская команда завоевала свой 28-й титул в истории. В субботу, 19 мая, в честь победы был организован праздничный парад, в ходе которого футболисты и тренеры клуба передвигались по столице Сербии в открытом автобусе.

Как сообщает Moja Crvena zvezda, в один из моментов в транспорте произошло возгорание. Предполагается, что причиной этого стала пиротехника, которую активно жгли болельщики.

Никто из игроков и тренеров не пострадал, поскольку все они успели своевременно покинуть автобус. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями, приехавшими на место происшествия.