Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Црвены Звезды» подожгли автобус команды во время празднования чемпионства

    Неприятный инцидент произошел во время празднования чемпионства «Црвены Звезды».

    Ранее белградская команда завоевала свой 28-й титул в истории. В субботу, 19 мая, в честь победы был организован праздничный парад, в ходе которого футболисты и тренеры клуба передвигались по столице Сербии в открытом автобусе.

    Как сообщает Moja Crvena zvezda, в один из моментов в транспорте произошло возгорание. Предполагается, что причиной этого стала пиротехника, которую активно жгли болельщики.

    Никто из игроков и тренеров не пострадал, поскольку все они успели своевременно покинуть автобус. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями, приехавшими на место происшествия.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 21 мая 2018, 00:40

      Долбоёбы!!! Долбоёбы оле оле оле!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:57

      Не ясно, то ли поджег случайный ,или умысел все таки был?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:48

      в Сербии подобное не удивительно, всем известен нрав и выходки ихних болельщиков)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 мая 2018, 18:46

      Наверное, в толпе были и фанаты другого белградского клуба, позавидовали чемпионству...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:10

      Чемпионство - это большая радость! Стадион то хоть целый остался, или тоже в расход?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 мая 2018, 17:58

      Зато автобус обновят)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 17:52

      так /подожгли/ или это просто случайно случилось от пиротехники? пишите правильно заголовки мля

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 мая 2018, 17:46

      У них с нашим спамом знамя цвета одного.., ну и в головах, как видно та же труха...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 20 мая 2018, 17:43

      Напомните, пожалуйста, болельщики какого российского клуба являются побратимами-братьями по духу фанатов Црвены Звезды. Я запамятовал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вомбат 20 мая 2018, 17:47

      Уже ответил.., вспоминаешь таких..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 20 мая 2018, 17:40

      Отпраздновали с огоньком!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11