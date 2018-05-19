Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хотел бы побыть великим полководцем Александром Суворовым. По словам футболиста, он интересуется военными конфликтами.

    – С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?

    – Ммм… Интересно. Трудно ответить с ходу. Надо подумать. Из мира спорта или вообще? Даже не знаю. Давайте я выберу… Из спорта все-таки банально, наверное, да? Тогда пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2018 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 мая 2018, 23:01

      Идиот!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 20 мая 2018, 21:49

      даже вопросами не задается зачем и где воевать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:45

      как всегда болтать только и может, вояка)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 мая 2018, 10:26

      Лучше воюй на футбольном фронте !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 05:49

      вот для чего такие вопросы задают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 19 мая 2018, 22:23

      Недоросль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 19 мая 2018, 22:06

      вовремя мы его сплавили. Спасибо всевышнему, что освободил нас от этого позорища.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 19 мая 2018, 21:41

      редкостный дебил, воевать он хочет, убивать людей ему в радость мерзавец, хоть бы оговорился что воевать при защите страны, так нет ему убивать женщин и детей в радость , может ему надо в ВСУ? НЕДОУМОК.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 21:17

      Старшим солдатом на донецкий фронт и то не сгодится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 мая 2018, 20:25

      Так тебе в психбольницу, там и Наполеоны и Сталины

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11