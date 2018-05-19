Дзюба: «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хотел бы побыть великим полководцем Александром Суворовым. По словам футболиста, он интересуется военными конфликтами.

– С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?

– Ммм… Интересно. Трудно ответить с ходу. Надо подумать. Из мира спорта или вообще? Даже не знаю. Давайте я выберу… Из спорта все-таки банально, наверное, да? Тогда пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну.