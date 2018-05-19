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  • Дзюба: «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну»

Дзюба: «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну»

19 мая 2018, 13:51
51

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хотел бы побыть великим полководцем Александром Суворовым. По словам футболиста, он интересуется военными конфликтами.

– С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?

– Ммм… Интересно. Трудно ответить с ходу. Надо подумать. Из мира спорта или вообще? Даже не знаю. Давайте я выберу… Из спорта все-таки банально, наверное, да? Тогда пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (51)
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Diesel133
1526727718
реально, сгоняй в Сирию в составе войск на пару недель.... в войну он вступить хочет, долб@**
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A-Den
1526727835
Державшие Калашников не хвастаются больше никогда войной
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insider_retro
1526728297
Военные конфликты требуют дипломатических изысков и всестороннего обеспечения - тут надо бы подучиться!..)) В остальном, Артём чешет складно и подготовленно!..))
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lepotrik
1526728719
Интересно, во сколько раз сократилась бы территория России с таким полководцем. Или он продолжал бы начатое в нашей эпохе, т.е. продолжал бы бегать из одного государства в другое, попутно обзывая всех царьками и императришками...
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Мары
1526729858
Дзюбиньо хочет вступить в войну ? В говно он вступить может.На большее умишком скудноват.
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ROSTOV SUPER
1526731895
Съезди на Донбасс добровольцем и пыл пройдет !
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nik55
1526732958
тупеет с каждым днем
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DOCTOR PENALTY
1526736730
К ПСИХИАТРУ!!!
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Medbrat13
1526739312
Господи,ну какой же Дзюба кретин.....!
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Eddyson
1526742007
Какой, однако, сказочный дол6**6 этот ваш дзюбиньо.
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