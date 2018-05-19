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    Дзюба: «Если бы играл против инопланетян, взял бы в свою команду Рамоса, Зидана и Ибрагимовича»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, кого бы пригласил в свою команду, если бы ему пришлось сыграть против инопланетян.

    – Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

    – Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

    – А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал «дримтим», из трио Валерия Карпина, Унаи Эмери и Роберто Манчини?

    – Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.

    Источник: RT

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    19.05.2018 12:52
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 мая 2018, 19:55

      После интервью Дзюба получил sms: "Пургу несёшь! Халк".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:38

      пофантазировал и будет, возвращайся в суровую действительность к супер сборной и тульскому Арсеналу))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 23:59

      Рамос, Зидан и Ибрагимович вряд-ли знают кто такой Дзюба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 19 мая 2018, 21:55

      ДУБИНА, а ты уверен что они на поле с поленом отовы выйти на поле, что-то разболтался буратино-полено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 19 мая 2018, 20:40

      Причем тут Дзюбиньо? Ему вопросы задаёт видимо Бузова!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      jakubmlad 19 мая 2018, 20:19

      Они бы тебя точно не взяли бы даже на скамейку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 17:49

      Дзюба заболел у него жар и он начал бредить.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 мая 2018, 16:35

      Что-то сегодня слишком много дзюбы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 мая 2018, 16:29

      Рамос, Зидан и Ибрагимович пошли бы в команду Дзюбы? 0_о

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > B.G. 19 мая 2018, 23:44

      ага, в Арсенал Тульский

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 мая 2018, 15:20

      достаточно было бы и одного Роналдиньо)

      2
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > MU-fanatic 19 мая 2018, 20:04

      Рон был бы в команде инопланетян)

      0
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