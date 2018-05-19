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  • Дзюба: «Если бы играл против инопланетян, взял бы в свою команду Рамоса, Зидана и Ибрагимовича»

Дзюба: «Если бы играл против инопланетян, взял бы в свою команду Рамоса, Зидана и Ибрагимовича»

19 мая 2018, 12:52
31

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, кого бы пригласил в свою команду, если бы ему пришлось сыграть против инопланетян.

– Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

– Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

– А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал «дримтим», из трио Валерия Карпина, Унаи Эмери и Роберто Манчини?

– Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (31)
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Мары
1526724130
И тут Остапа понесло.
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insider_retro
1526725317
В такой компании не стыдно будет выходить на поле, но, пожалуй, стыдно будет уходить с газона перед трибунами болельщиков... Но есть к чему стремиться и на кого ровняться!..))
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Garrincha58
1526727214
дурак если бы имело место такого матча они бы тебя просто сами не позвали
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hevbn 28
1526728540
Забавно будет, если Артем после завершения карьеры захочет стать тренером для этого у него как минимум есть один плюс -любовь поговорить.
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Отчаянный Пердун
1526729904
ха-ха насмешил))) все прекрасно промают трио нападающих Месси К.Роналду и Неймар. Дзюба под номером тысяча какой -то в глубоком запасе.
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mamba9090909
1526730096
А сам себя кем видит?
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max74
1526730841
Мне бы саблю, да коня, да на линию огня ....
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MU-fanatic
1526732443
достаточно было бы и одного Роналдиньо)
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zigbert
1526741355
Дзюба заболел у него жар и он начал бредить.
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OfaZavr
1526830722
пофантазировал и будет, возвращайся в суровую действительность к супер сборной и тульскому Арсеналу))
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