Дзюба: «Если бы играл против инопланетян, взял бы в свою команду Рамоса, Зидана и Ибрагимовича»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, кого бы пригласил в свою команду, если бы ему пришлось сыграть против инопланетян.

– Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

– Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

– А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал «дримтим», из трио Валерия Карпина, Унаи Эмери и Роберто Манчини?

– Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.