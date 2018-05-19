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  • Серия А. «Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона. Джанлуиджи не пропустил

Серия А. «Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона. Джанлуиджи не пропустил

19 мая 2018, 17:53
4

«Ювентус» в матче 38-го тура Серии А принимал «Верону».

Встреча завершилась победой туринской команды, в составе которой отличились защитник Даниэле Ругани и полузащитник Миралем Пьянич. За веронцев забил нападающий Алессио Черчи.

Эта встреча стала последней в составе «старой синьоры» для голкипера Джанлуиджи Буффона. 40-летний вратарь покинул поле на 63-й минуте под овации болельщиков.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Ювентус (Турин) – Верона – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ругани, 49; 2:0 – Пьянич, 52; 2:1 – Черчи, 76.

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Турнирная таблица Серии А

Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Верона
Комментарии (4)
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himik2-62
1526743397
пропустил папа карло
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babenko1977
1526743638
Легенда
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deinego77@yandex.ru
1526750849
40 лет вот это мощь!!!! желаю нашим гиперам игорю, андрею и всем кто под нашими знамёнами играет вот также достойно играть и уходить!!!
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zigbert
1526751752
Ты с успехом сделал свое дело Джанлуиджи.
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