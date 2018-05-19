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    Серия А. «Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона. Джанлуиджи не пропустил

    «Ювентус» в матче 38-го тура Серии А принимал «Верону».

    Встреча завершилась победой туринской команды, в составе которой отличились защитник Даниэле Ругани и полузащитник Миралем Пьянич. За веронцев забил нападающий Алессио Черчи.

    Эта встреча стала последней в составе «старой синьоры» для голкипера Джанлуиджи Буффона. 40-летний вратарь покинул поле на 63-й минуте под овации болельщиков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

    Ювентус (Турин) – Верона – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ругани, 49; 2:0 – Пьянич, 52; 2:1 – Черчи, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:42

      Ты с успехом сделал свое дело Джанлуиджи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 19 мая 2018, 20:27

      40 лет вот это мощь!!!! желаю нашим гиперам игорю, андрею и всем кто под нашими знамёнами играет вот также достойно играть и уходить!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 мая 2018, 18:27

      Легенда

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 мая 2018, 18:23

      пропустил папа карло

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