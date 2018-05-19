Мутко: «Мне сборная нравится. Настрой хороший, ребята классные»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил подготовку сборной России к чемпионату мира-2018. Напомним, что сегодня Мутко посетил тренировку национальной команды в Новогорске.

«Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Попросил футболистов отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей

Футбол – это больше чем спорт, больше чем игра. Мне небезразлична эта сборная России и все, что с ней происходит. Мы должны все спокойно довести до чемпионата мира. Надеюсь, у нас ума хватит», – сказал Мутко.