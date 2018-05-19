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    Мутко: «Мне сборная нравится. Настрой хороший, ребята классные»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил подготовку сборной России к чемпионату мира-2018. Напомним, что сегодня Мутко посетил тренировку национальной команды в Новогорске.

    «Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Попросил футболистов отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

    Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей

    Футбол – это больше чем спорт, больше чем игра. Мне небезразлична эта сборная России и все, что с ней происходит. Мы должны все спокойно довести до чемпионата мира. Надеюсь, у нас ума хватит», – сказал Мутко.

    Источник: Sport24

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    19.05.2018 00:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 20 мая 2018, 19:03

      Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные и вовремя перечисляют бабки на карточку!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 мая 2018, 07:47

      "...Настрой хороший,ребята классные." "...Наша задача-вернуть доверие болельщиков".Тяжелейшая шиза.Те,кто потерял доверие болельщиков,собрались опять вместе и стали классными ребятами.При этом пресса стыдливо умалчивает,что народ требовал разогнать после ЧЕ всех классных ребят и набрать новый состав,чтобы под руководством мудрого Бердыева наиграть за два года приличную команду.Лупоглазый мутко подозрительно долго с подельниками из РФС тянул с назначением тренера и поставил унтера Пришибеева,который имеет в своём словарном запасе такие бодрящие фразы:" Пойдём в душевую,я тебе там позвоночник сломаю".

      1
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 17:02

      Подбодрил сборную ,теперь ума хватит выйти из группы.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 19 мая 2018, 13:48

      - Мутко: «Мне сборная нравится. Настрой хороший, ребята классные»...., правда - сборная ещё "не создана"!, чему радуется Му?...что теперь можно попробовать строительство "создать"!?...

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2018, 10:00

      Да ты б хоть один матч посмотрел, а не пресс-релизы балакал.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 08:43

      У Мутко ума вообще нет, поэтому и говорит во множественном числе

      2
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 19 мая 2018, 08:19

      Ребята хорошие, давай по стакану и в школу не пойдём

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 19 мая 2018, 07:52

      Мутко делал свое дело в футболе, теперь дело за строительством

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 19 мая 2018, 07:27

      зачем вообще этот человек нужен!?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 19 мая 2018, 06:55

      Ноу криминалити

      0
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