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  • Мутко: «Мне сборная нравится. Настрой хороший, ребята классные»

Мутко: «Мне сборная нравится. Настрой хороший, ребята классные»

19 мая 2018, 00:13
19

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил подготовку сборной России к чемпионату мира-2018. Напомним, что сегодня Мутко посетил тренировку национальной команды в Новогорске.

«Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Попросил футболистов отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей

Футбол – это больше чем спорт, больше чем игра. Мне небезразлична эта сборная России и все, что с ней происходит. Мы должны все спокойно довести до чемпионата мира. Надеюсь, у нас ума хватит», – сказал Мутко.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (19)
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insider_retro
1526678366
Пожалуй, личных симпатий Мутко будет недостаточно для успешного выступления сборной...)) Как моpская звезда может вывеpнyть свой желyдок наизнанкy, так и нашим парнягам придётся вывернуть свои задницы!..)) Что бы, хотя бы, не разочаровать болельщиков!..))
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B.G.
1526679659
....все мы классные ребята)
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kaop49
1526683099
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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bset
1526684893
Ну а что? Не будем же он говорить "Я за 10 лет ничего не сделал. Даже английский не выучил. Но заработал неплохо"
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нейтральныйкакникто
1526685220
Они что , все в правительстве такие твердолобые? Граждане страны , болельщики и т.д.недовольны положением,состоянием дел, а им, в правительстве, всё хорошо , всё нравится. Или ОНИ крайние пофигисты , или натуральные дилетанты или преднамеренные вредители....
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ribavadim
1526690347
..."Надеюсь,у нас ума хватит" Да все уже давно знают, на что у вас ума хватает...
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Obojaemiy
1526702045
Че то не могу понять как министр строительства и футбол пересекаются!!!??
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Бухбух
1526708594
У Мутко ума вообще нет, поэтому и говорит во множественном числе
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zigbert
1526738541
Подбодрил сборную ,теперь ума хватит выйти из группы.
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yorgenbarenz
1526791641
"...Настрой хороший,ребята классные." "...Наша задача-вернуть доверие болельщиков".Тяжелейшая шиза.Те,кто потерял доверие болельщиков,собрались опять вместе и стали классными ребятами.При этом пресса стыдливо умалчивает,что народ требовал разогнать после ЧЕ всех классных ребят и набрать новый состав,чтобы под руководством мудрого Бердыева наиграть за два года приличную команду.Лупоглазый мутко подозрительно долго с подельниками из РФС тянул с назначением тренера и поставил унтера Пришибеева,который имеет в своём словарном запасе такие бодрящие фразы:" Пойдём в душевую,я тебе там позвоночник сломаю".
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