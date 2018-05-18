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  • Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске

Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске

18 мая 2018, 17:59
19

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко посетил сборную России на базе в Новогорске, где национальная команда проводит свою первую тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

Подопечные Станислава Черчесова пробудут в Подмосковье до воскресенья, после чего отправятся на сбор в Австрию.

Чемпионат мира стартует 14 июня.

Ранее Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политике, а до этого возглавлял министерство спорта РФ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Александр52
1526656481
Каждый быть должен там, где его поставили. Видимо забыл про стройку.
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mialkov
1526656585
Что делают посторонние на тренировке сборной? Гнать всех лишних!!!
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upiter622
1526656866
Он за откатом пришел,может быть за последним!
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vladimir-7
1526657916
Навестил дружбана Черчеса и договаривается с ним о завершении строительства особняка Черчесу в Австрии, после утверждения Мудко на новой должности, а на игроков сборной ему как-то по-барабану.
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insider_retro
1526658200
Похоже, уже присматривает объекты для строительства... Это посещение - какое-то дурное знамение...((
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Полная Канистра
1526660066
пришёл в каске с мастерком и с ведром раствора
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Полная Канистра
1526660264
и подарки всем привёз каждому по кирпичу
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OfaZavr
1526661058
думает что бы такого этакого построить на базе у сборной))
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shinnik
1526662136
Забыл чой-та? Тревожный чемоданчик прикопаный..?
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zigbert
1526735475
Без Мутко тут не обойдешься и в футболе хорошо разбирается и в строительстве.
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