Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко посетил сборную России на базе в Новогорске, где национальная команда проводит свою первую тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

Подопечные Станислава Черчесова пробудут в Подмосковье до воскресенья, после чего отправятся на сбор в Австрию.

Чемпионат мира стартует 14 июня.

Ранее Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политике, а до этого возглавлял министерство спорта РФ.