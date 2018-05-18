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    Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске

    Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко посетил сборную России на базе в Новогорске, где национальная команда проводит свою первую тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

    Подопечные Станислава Черчесова пробудут в Подмосковье до воскресенья, после чего отправятся на сбор в Австрию.

    Чемпионат мира стартует 14 июня.

    Ранее Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политике, а до этого возглавлял министерство спорта РФ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 17:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:11

      Без Мутко тут не обойдешься и в футболе хорошо разбирается и в строительстве.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 21:35

      Строить баню приехал! Горе министр. Позор нашему правительству

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 мая 2018, 19:56

      Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске...
      ну что на это сказать?....ПОЗОР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 мая 2018, 19:48

      Забыл чой-та?
      Тревожный чемоданчик прикопаный..?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 19:30

      думает что бы такого этакого построить на базе у сборной))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 18 мая 2018, 19:25

      Начал строить,однако.
      Раком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 19:17

      и подарки всем привёз каждому по кирпичу

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 19:14

      пришёл в каске с мастерком и с ведром раствора

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 мая 2018, 19:11

      Мутко с туризмом не вышло в спорт прошло, со спортом не вышло в строительство, дальше куда по кругу, пока все не развалит? Политика России, хорошо работаешь остаёшься на месте плохо то должность сохраняешь но выбираешь что разрушить следующее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70528

      insider_retro 18 мая 2018, 18:43

      Похоже, уже присматривает объекты для строительства...
      Это посещение - какое-то дурное знамение...((

      8
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