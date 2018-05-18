Мутко побывал на первой тренировке сборной России в Новогорске

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко посетил сборную России на базе в Новогорске, где национальная команда проводит свою первую тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.
Подопечные Станислава Черчесова пробудут в Подмосковье до воскресенья, после чего отправятся на сбор в Австрию.
Чемпионат мира стартует 14 июня.
Ранее Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политике, а до этого возглавлял министерство спорта РФ.
Источник: «Спорт-Экспресс»