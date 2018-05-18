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    Смолов: «Над шутками Дзюбы посмеемся пару дней, а потом будем с берушами ходить»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о работе с форвардом Артемом Дзюбой, а также об ожиданиях от чемпионата мира.

    «О своем будущем я сейчас не думаю. Что касается шуток Дзюбы, то мы сейчас пару дней посмеемся, а потом будем с берушами ходить. Если говорить о совместимости нас двоих на поле, то мы спокойно можем легко сыграться.

    Я расстроился, что не удалось стать третий раз лучшим бомбардиром. Хочу «поблагодарить» Артема Чистякова [арбитр, который удалил Смолова в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом»]. Наверное, он поставил на победу Промеса.

    На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя», – сказал Смолов.

    Смолов: «Все утро ржали над шутками Дзюбы. Рады его возвращению в сборную»

    Источник: Sport24

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    18.05.2018 20:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:32

      Посмеяться иногда ,это полезно.

      2
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 19 мая 2018, 12:04

      Над шутками сборной России будем весь июнь смеяться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 09:56

      а где гарантия что если бы судья не начудил Федор забил бы больше Промеса, как уж получилось так получилось и не стоит сейчас об этом вспоминать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 18 мая 2018, 21:32

      Мало ли что, какой нибудь слабоумный, ещё чего скажет.
      Зачем всё это писать? В уровне интеллекта игроков сборной сомнений нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 мая 2018, 21:19

      Дзюба нас почти весь сезон смешил. Будем надеяться на удачное "скрещивание",только кто кого выводить будет. И тому и другому нужен грамотный подыгрыш.

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 18 мая 2018, 20:39

      34 тура????????

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