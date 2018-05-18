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  • Смолов: «Над шутками Дзюбы посмеемся пару дней, а потом будем с берушами ходить»

Смолов: «Над шутками Дзюбы посмеемся пару дней, а потом будем с берушами ходить»

18 мая 2018, 20:19
6

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о работе с форвардом Артемом Дзюбой, а также об ожиданиях от чемпионата мира.

«О своем будущем я сейчас не думаю. Что касается шуток Дзюбы, то мы сейчас пару дней посмеемся, а потом будем с берушами ходить. Если говорить о совместимости нас двоих на поле, то мы спокойно можем легко сыграться.

Я расстроился, что не удалось стать третий раз лучшим бомбардиром. Хочу «поблагодарить» Артема Чистякова [арбитр, который удалил Смолова в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом»]. Наверное, он поставил на победу Промеса.

На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя», – сказал Смолов.

Смолов: «Все утро ржали над шутками Дзюбы. Рады его возвращению в сборную»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (6)
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multi1984
1526665146
34 тура????????
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val-berezko
1526667542
Дзюба нас почти весь сезон смешил. Будем надеяться на удачное "скрещивание",только кто кого выводить будет. И тому и другому нужен грамотный подыгрыш.
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Урия Гип
1526668332
Мало ли что, какой нибудь слабоумный, ещё чего скажет. Зачем всё это писать? В уровне интеллекта игроков сборной сомнений нет.
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OfaZavr
1526712962
а где гарантия что если бы судья не начудил Федор забил бы больше Промеса, как уж получилось так получилось и не стоит сейчас об этом вспоминать.
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NAZ84
1526720670
Над шутками сборной России будем весь июнь смеяться!
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zigbert
1526736770
Посмеяться иногда ,это полезно.
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