Смолов: «Над шутками Дзюбы посмеемся пару дней, а потом будем с берушами ходить»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о работе с форвардом Артемом Дзюбой, а также об ожиданиях от чемпионата мира.

«О своем будущем я сейчас не думаю. Что касается шуток Дзюбы, то мы сейчас пару дней посмеемся, а потом будем с берушами ходить. Если говорить о совместимости нас двоих на поле, то мы спокойно можем легко сыграться.

Я расстроился, что не удалось стать третий раз лучшим бомбардиром. Хочу «поблагодарить» Артема Чистякова [арбитр, который удалил Смолова в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом»]. Наверное, он поставил на победу Промеса.

На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя», – сказал Смолов.

Смолов: «Все утро ржали над шутками Дзюбы. Рады его возвращению в сборную»