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    Смолов: «Все утро ржали над шутками Дзюбы. Рады его возвращению в сборную»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал возвращение форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

    Ранее главный тренер Станислав Черчесов включил футболиста в расширенный состав сборной на чемпионат мира.

    «Мы так рады, что Тема вернулся в сборную. Все утро ржали над его шутками. Над какими? Над Прудниковым! Дзюба сказал, что Саша даже в арку мячом не попал бы, через которую нужно было с улицы проходить», – сказал Смолов.

    Источник: «Реальное время»

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    18.05.2018 13:36
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:21

      Шутить он умеет а вот с игрой не всегда получается.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 18 мая 2018, 21:11

      Главное, чтоб во время матчей не ржали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 мая 2018, 20:14

      Дёргали за палец?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 мая 2018, 19:25

      Тренироваться нужно, а не ржать. С такой игрой только всплакнуть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 18:45

      Дзюба сказал, что Саша даже в арку мячом не попал бы

      Без комментариев!

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 мая 2018, 18:44

      Ржите, ржите, недолго осталось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:37

      да уж шутка так шутка, всем шуткам ШУТКА)) над таким бредом даже смеяться как-то стрёмно) Фёдор лучше не водись с ним а то и тебя заразит своим "интеллектом"))

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 18:23

      опять за своё этот шутник завёлся ЭТО ПРОСТО ЗАРАЗА В КОМАНДЕ ну что ж смейтесь ведь вам побоку на выступлении в ЧМ

      7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 мая 2018, 18:03

      Клоун и цирк временно расставались,настало время воссоединиться и "по - ржать",интересно как далеко уедет цирк

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 мая 2018, 17:09

      - Вы , друзья, "досмеётесь"...когда из группы не выйдете!...и Дзюба вам не поможет...одна надежда - на Акинфеева!...и Игнашевича...печально.

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