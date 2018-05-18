Смолов: «Все утро ржали над шутками Дзюбы. Рады его возвращению в сборную»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал возвращение форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

Ранее главный тренер Станислав Черчесов включил футболиста в расширенный состав сборной на чемпионат мира.

«Мы так рады, что Тема вернулся в сборную. Все утро ржали над его шутками. Над какими? Над Прудниковым! Дзюба сказал, что Саша даже в арку мячом не попал бы, через которую нужно было с улицы проходить», – сказал Смолов.