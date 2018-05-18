Денисов: «В свое время мог перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль», но тогда я хотел всю жизнь играть за «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что по ходу его карьеры была возможность уехать в Европу, но футболист не захотел покидать Россию.

«Когда-то были разговоры о «Ливерпуле» и «Арсенале», но я сказал агенту Паше Андрееву: «Я никуда из «Зенита» не уйду. Я хочу играть за этот клуб всю жизнь. И мои дети тоже будут за него играть».

Понятно, что из «Реала» и «Барселоны» мне предложения бы не поступили, но даже если представить, что поступили, я бы и то подумал, соглашаться или нет. Андрей Аршавин сразу сказал, что хочет играть в Европе. Я сказал: нет, я так люблю Питер, что хочу остаться здесь навсегда», – сказал игрок.

Главное достижение в карьере Денисова – победа в Кубке УЕФА.

Денисов – мужик. Он все доказал