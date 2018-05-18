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    Денисов: «В свое время мог перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль», но тогда я хотел всю жизнь играть за «Зенит»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что по ходу его карьеры была возможность уехать в Европу, но футболист не захотел покидать Россию.

    «Когда-то были разговоры о «Ливерпуле» и «Арсенале», но я сказал агенту Паше Андрееву: «Я никуда из «Зенита» не уйду. Я хочу играть за этот клуб всю жизнь. И мои дети тоже будут за него играть».

    Понятно, что из «Реала» и «Барселоны» мне предложения бы не поступили, но даже если представить, что поступили, я бы и то подумал, соглашаться или нет. Андрей Аршавин сразу сказал, что хочет играть в Европе. Я сказал: нет, я так люблю Питер, что хочу остаться здесь навсегда», – сказал игрок.

    Главное достижение в карьере Денисова – победа в Кубке УЕФА.

    Денисов – мужик. Он все доказал

    Источник: Sports.ru

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    18.05.2018 01:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:18

      Разоткровенничался в последнее время Игорек. Если бы не твой неуживчивый характер, играл бы до сих пор в своей любимой команде.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 мая 2018, 20:48

      Так любишь бабло, Денисов?

      2
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 18 мая 2018, 11:35

      А у нас тут все Святые собрались. Ну ошибся парень, с кем не бывает. Еще неизвестно как каждый из нас поступил бы на его месте, со своей колокольни судить легко. Его тоже можно понять, приходят легионеры и получают в разы больше, а работу выполняют одинаковую. Проблема то не в Игоре, проблема в людях, которые у руля "Зенита" - не могут ценить людей. Да в принципе это по всей стране так, за редким исключением.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 мая 2018, 09:18

      Ты любишь ба бло и точка! Спроси у Кости Зырянова, на какую он согласился зарплату, чтобы в Зените играть?!!! А ты раслюнявился, получая и так не хило в то время! Подавать тебе пожирнее кусок!!! Ага, щщщасссс!!! Целуй дуло паровоза дальше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > TOMSON 18 мая 2018, 15:54

      Вроде не юнец, а такие глупые вопросы задаёшь...ты реально не видел пользы от Халка или придуриваешься??Не в обиду

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > TOMSON 21 мая 2018, 09:09

      Их сравнивать вообще глупо! У них разные амплуа. Нап и должен брать игру на себя.Многие матчи Зенит выигрывал благодаря индивидуальным способностям Халка.Да, иногда и были неправильные его действия. Но это футбол, без ошибок не играет никто!У баблоеда другая функция была в команде - он разрушитель. После него был Хави Гарсия, сейчас Краневиттер, который со своими функциями, к сожалению, не справляется...

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 мая 2018, 07:51

      Денисова ,как Остапа Бендера, понесло.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 мая 2018, 04:30

      Качественный игрок... С таким характером как раз не хватает игрока в этой сборной...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 мая 2018, 03:39

      Не звезди иГореК!!!

      -3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 18 мая 2018, 02:25

      А как же деньги?

      0
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      Рейтинг: +44

      3TO_3AMEC 18 мая 2018, 02:23

      И смех и грех)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 мая 2018, 01:33

      «Я никуда из «Зенита» не уйду. Я хочу играть за этот клуб всю жизнь. И мои дети тоже будут за него играть»
      -----------------------------------------------------
      И неандертальцы мои за него будут играть и питекантропы тоже.А если совсем достанут, выпустим дрезину с пулемётом калашникова.Против лома нет приёма.

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