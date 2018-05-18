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  • Денисов: «В свое время мог перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль», но тогда я хотел всю жизнь играть за «Зенит»

Денисов: «В свое время мог перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль», но тогда я хотел всю жизнь играть за «Зенит»

18 мая 2018, 01:13
16

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что по ходу его карьеры была возможность уехать в Европу, но футболист не захотел покидать Россию.

«Когда-то были разговоры о «Ливерпуле» и «Арсенале», но я сказал агенту Паше Андрееву: «Я никуда из «Зенита» не уйду. Я хочу играть за этот клуб всю жизнь. И мои дети тоже будут за него играть».

Понятно, что из «Реала» и «Барселоны» мне предложения бы не поступили, но даже если представить, что поступили, я бы и то подумал, соглашаться или нет. Андрей Аршавин сразу сказал, что хочет играть в Европе. Я сказал: нет, я так люблю Питер, что хочу остаться здесь навсегда», – сказал игрок.

Главное достижение в карьере Денисова – победа в Кубке УЕФА.

Денисов – мужик. Он все доказал

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Зенит Денисов Игорь
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1526595327
Забавно, но как раз игрока денисовского плана "Арсеналу" в последние лет 10 и не хватает.
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Мары
1526596383
«Я никуда из «Зенита» не уйду. Я хочу играть за этот клуб всю жизнь. И мои дети тоже будут за него играть» ----------------------------------------------------- И неандертальцы мои за него будут играть и питекантропы тоже.А если совсем достанут, выпустим дрезину с пулемётом калашникова.Против лома нет приёма.
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FCZenit is Ivanovo
1526599509
А как же деньги?
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mutabor0992
1526603985
Не звезди иГореК!!!
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Superviser77
1526607001
Качественный игрок... С таким характером как раз не хватает игрока в этой сборной...
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Патронташ
1526619087
Денисова ,как Остапа Бендера, понесло.
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С-Пб on-line
1526624337
Ты любишь ба бло и точка! Спроси у Кости Зырянова, на какую он согласился зарплату, чтобы в Зените играть?!!! А ты раслюнявился, получая и так не хило в то время! Подавать тебе пожирнее кусок!!! Ага, щщщасссс!!! Целуй дуло паровоза дальше!
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Yarrom89
1526632532
А у нас тут все Святые собрались. Ну ошибся парень, с кем не бывает. Еще неизвестно как каждый из нас поступил бы на его месте, со своей колокольни судить легко. Его тоже можно понять, приходят легионеры и получают в разы больше, а работу выполняют одинаковую. Проблема то не в Игоре, проблема в людях, которые у руля "Зенита" - не могут ценить людей. Да в принципе это по всей стране так, за редким исключением.
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Супервайзер
1526665737
Так любишь бабло, Денисов?
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zigbert
1526728713
Разоткровенничался в последнее время Игорек. Если бы не твой неуживчивый характер, играл бы до сих пор в своей любимой команде.
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