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    Денисов: «В течение жизни меня часто били – драк было немало»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что ему нередко приходилось встревать в драки. Чаще всего они случались на дорогах.

    «Драк было немало: меня били, я бил; ничего страшного я в этом не вижу.

    Многие драки – на дорогах. Одна из них появлялась в прессе – я расскажу ее как есть. Питер, двойная сплошная, ехал я, рядом – учебная машина с женщиной за рулем и инструктором на пассажирском сидении. В Питере дороги, мягко говоря, не очень хорошие – была огромная дырка, вот такая.

    Я ехал на S-классе, не на джипе, снизил скорость до 10 км/ч и немножко, немножко – я отвечаю за свои слова – заехал на встречку. Потому что с другой стороны было вообще не объехать. Тут инструктор вывернул руль, поставил машину передо мной, включил аварийку и выбежал из машины.

    Леня Слуцкий, когда я рассказывал эту историю, не поверил, что я без мата к нему обратился. Но я клянусь: «Молодой человек, что вы делаете?». Я ехал в сборную к Дику Адвокату – на «Петровском» играли товарищеский матч, кажется, с Болгарией. Я понимал: если сейчас будут неприятности, это совсем ку-ку. Поэтому я вежливо спросил. На что он – я сейчас дословно цитирую – ответил: «Я твою в рот ####. Твоя задница на моем ### будет сладка».

    Он был здоровый очень, но в моем понимании за такие слова надо сначала ударить, а там – будь что будет. Если бы он ударил меня первым, я бы умер. Но я вышел и попросил его повторить. Он повторил. Я ударил его сначала с головы, потом с руки, потом с ноги, потом не помню с чего. Он упал, а я поехал в сборную – с травмой голеностопа. Дик Адвокат только возглавил сборную, а я приезжаю вот с таким галиком, кулаки в крови. Он: «Ты дурак?» – «Друг мой Дик, прости».

    Инструктор меня узнал, снял побои и поехал в «Зенит». Но клуб за меня заступился, за что ему большое спасибо. Подавать заявление этот человек не стал. Я пропустил месяц. Такие неприятности в Питере у меня были часто, тут скрывать нечего», – рассказал футболист.

    Денисов – уроженец города на Неве.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 22:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:10

      ну хорошо если с возрастом стал спокойнее и ошибки свои не повторяет а старается думать что говорить и делать,ведь такое поведение и драки ни к чему хорошему не приведут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 17 мая 2018, 23:54

      заколебали одно большое интервью по частям публиковать, для редакторов бомбардира материала нет больше?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 мая 2018, 23:37

      Плохо били значит, раз дурь осталась

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 мая 2018, 23:18

      Я ударил его сначала с головы, потом с руки, потом с ноги, потом не помню с чего.
      )(у@m чтоль приложил?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 мая 2018, 23:02

      Да уж.. Это ж просто трындец какой-то. Паренек явно заслуживал "побывать в душе" с Черчесовым.

      5
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 мая 2018, 22:39


      на гондона похож этот ремба
      .

      3
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