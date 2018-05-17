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  • Денисов: «В течение жизни меня часто били – драк было немало»

Денисов: «В течение жизни меня часто били – драк было немало»

17 мая 2018, 22:06
6

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что ему нередко приходилось встревать в драки. Чаще всего они случались на дорогах.

«Драк было немало: меня били, я бил; ничего страшного я в этом не вижу.

Многие драки – на дорогах. Одна из них появлялась в прессе – я расскажу ее как есть. Питер, двойная сплошная, ехал я, рядом – учебная машина с женщиной за рулем и инструктором на пассажирском сидении. В Питере дороги, мягко говоря, не очень хорошие – была огромная дырка, вот такая.

Я ехал на S-классе, не на джипе, снизил скорость до 10 км/ч и немножко, немножко – я отвечаю за свои слова – заехал на встречку. Потому что с другой стороны было вообще не объехать. Тут инструктор вывернул руль, поставил машину передо мной, включил аварийку и выбежал из машины.

Леня Слуцкий, когда я рассказывал эту историю, не поверил, что я без мата к нему обратился. Но я клянусь: «Молодой человек, что вы делаете?». Я ехал в сборную к Дику Адвокату – на «Петровском» играли товарищеский матч, кажется, с Болгарией. Я понимал: если сейчас будут неприятности, это совсем ку-ку. Поэтому я вежливо спросил. На что он – я сейчас дословно цитирую – ответил: «Я твою в рот ####. Твоя задница на моем ### будет сладка».

Он был здоровый очень, но в моем понимании за такие слова надо сначала ударить, а там – будь что будет. Если бы он ударил меня первым, я бы умер. Но я вышел и попросил его повторить. Он повторил. Я ударил его сначала с головы, потом с руки, потом с ноги, потом не помню с чего. Он упал, а я поехал в сборную – с травмой голеностопа. Дик Адвокат только возглавил сборную, а я приезжаю вот с таким галиком, кулаки в крови. Он: «Ты дурак?» – «Друг мой Дик, прости».

Инструктор меня узнал, снял побои и поехал в «Зенит». Но клуб за меня заступился, за что ему большое спасибо. Подавать заявление этот человек не стал. Я пропустил месяц. Такие неприятности в Питере у меня были часто, тут скрывать нечего», – рассказал футболист.

Денисов – уроженец города на Неве.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (6)
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Робинзон
1526585966
на гондона похож этот ремба .
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Eddyson
1526587348
Да уж.. Это ж просто трындец какой-то. Паренек явно заслуживал "побывать в душе" с Черчесовым.
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Nekit92
1526588322
Я ударил его сначала с головы, потом с руки, потом с ноги, потом не помню с чего. )(у@m чтоль приложил?!
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Lester84
1526589440
Плохо били значит, раз дурь осталась
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ФанатОтБога
1526590479
заколебали одно большое интервью по частям публиковать, для редакторов бомбардира материала нет больше?
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OfaZavr
1526631034
ну хорошо если с возрастом стал спокойнее и ошибки свои не повторяет а старается думать что говорить и делать,ведь такое поведение и драки ни к чему хорошему не приведут.
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