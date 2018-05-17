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  • Черчесов: «Дзюба проявляет себя лучше, чем Заболотный. Поэтому вызвали Артема»

Черчесов: «Дзюба проявляет себя лучше, чем Заболотный. Поэтому вызвали Артема»

17 мая 2018, 18:34
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава для национальной команды.

«Выбор состава – не самый легкий процесс. Мы всех уважаем, но кто-то сейчас выглядит лучше, кто-то хуже. Кому-то не повезло, был травмирован. Все футболисты амбициозные, но и у нас есть желание делать команду, поэтому нужно принимать решения.

Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артем лучше себя проявляет, забивает, ведет за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешел в «Зенит». Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным», – сказал Черчесов.

Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Заболотный Антон Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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panmon
1526572044
Из двух однотипных деревьев выбрали одно
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САДЫЧОК
1526573232
если брать этих двух персонажей- то онечно Заболотный сильнее и важнее !он навязывает борьбу .атлетичен .быстрОн нужнее сборной! Дзюба ,извините -никакой!
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3TO_3AMEC
1526574834
Может я и не прав, но Заболотный не игрок уровня "Зенита", ни, тем более, сборной... Моментов не создает, что имеет - не забивает. Я даже удивлен, что никому не нужный гол "СКА" забил. Из двух зол выбрали меньшее, все правильно
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Полная Канистра
1526575792
да бери двоих чё мелочится одним больше одним меньше всё равно 2 столба на шоссе
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zigbert
1526584978
При всей неприязни к Дэюбе ,он сильнее Заболотного.
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