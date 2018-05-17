Черчесов: «Дзюба проявляет себя лучше, чем Заболотный. Поэтому вызвали Артема»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава для национальной команды.

«Выбор состава – не самый легкий процесс. Мы всех уважаем, но кто-то сейчас выглядит лучше, кто-то хуже. Кому-то не повезло, был травмирован. Все футболисты амбициозные, но и у нас есть желание делать команду, поэтому нужно принимать решения.

Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артем лучше себя проявляет, забивает, ведет за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешел в «Зенит». Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным», – сказал Черчесов.

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