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    Черчесов: «Дзюба проявляет себя лучше, чем Заболотный. Поэтому вызвали Артема»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава для национальной команды.

    «Выбор состава – не самый легкий процесс. Мы всех уважаем, но кто-то сейчас выглядит лучше, кто-то хуже. Кому-то не повезло, был травмирован. Все футболисты амбициозные, но и у нас есть желание делать команду, поэтому нужно принимать решения.

    Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артем лучше себя проявляет, забивает, ведет за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешел в «Зенит». Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным», – сказал Черчесов.

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    Источник: РФС

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    17.05.2018 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 22:22

      При всей неприязни к Дэюбе ,он сильнее Заболотного.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 мая 2018, 19:49

      да бери двоих чё мелочится одним больше одним меньше всё равно 2 столба на шоссе

      2
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      Рейтинг: +44

      3TO_3AMEC 17 мая 2018, 19:33

      Может я и не прав, но Заболотный не игрок уровня "Зенита", ни, тем более, сборной... Моментов не создает, что имеет - не забивает. Я даже удивлен, что никому не нужный гол "СКА" забил. Из двух зол выбрали меньшее, все правильно

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 мая 2018, 19:07

      если брать этих двух персонажей- то онечно Заболотный сильнее и важнее !он навязывает борьбу .атлетичен .быстрОн нужнее сборной! Дзюба ,извините -никакой!

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 мая 2018, 18:47

      Из двух однотипных деревьев выбрали одно

      2
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