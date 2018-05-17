Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В РФПЛ заявили о готовности введения в действие системе идентификации болельщиков

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что Лига готова к введению в действие системы идентификации болельщиков на российских стадионах.

    «О системе идентификации болельщиков говорим уже давно. Вопрос о ее введении принципиально решен на уровне государства. Сейчас определяются сроки ее ввода.

    Она призвана выявить и не допустить на стадион нарушителей правил поведения. Нужно лишь сделать это максимально комфортно для зрителей. Она не должна создавать дополнительные сложности при посещении матчей. В идентификации должны быть заинтересованы не только зрители, а они получают массу дополнительных сервисов и возможностей, но и клубы. Помимо решения вопросов безопасности они будут знать своих болельщиков в лицо и использовать это в маркетинговых целях.

    Мы уже сейчас готовы к ее введению. Все билетные системы и все системы контроля и управления доступом стадионов наших клубов интегрированы с базой РФПЛ», — рассказал Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 мая 2018, 20:02

      Давно было пора вводить такую систему!На дворе давно компьютерный век.Цифровые технологии везде и повсюду,а сделать такую элементарную вещь РФС не хотел.Система очень поможет в недопуске на стадион радикальных фанов.Даже не фанов ,а дебилов которые нормальным фанатам и болельщикам мешают насладиться игрой.Да и футболистам на поле дышаться легче будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 14:03

      Конечно с этим надо наводить порядок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 17 мая 2018, 11:32

      а ещё скоро чипы всем вживлять будут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 11:04

      правильно, пусть еще и штрафуют за пакости хулиганов а не сдирают с клубов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > OfaZavr 17 мая 2018, 11:27

      Именно из-за этого и не введут систему...это ж какой жирный денежный кусок уплывёт из рук РФС...если с клубов можно безнаказанно и одним росчерком пера снимать по 300-400 т.р. за матч за беспорядки, то с болельщиками замучаются по судам таскаться

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > lejnin 17 мая 2018, 11:36

      так то да, и вообще удивительно почему вдруг они решили ее вводить, самим же невыгодно)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11