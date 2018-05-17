В РФПЛ заявили о готовности введения в действие системе идентификации болельщиков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что Лига готова к введению в действие системы идентификации болельщиков на российских стадионах.

«О системе идентификации болельщиков говорим уже давно. Вопрос о ее введении принципиально решен на уровне государства. Сейчас определяются сроки ее ввода.

Она призвана выявить и не допустить на стадион нарушителей правил поведения. Нужно лишь сделать это максимально комфортно для зрителей. Она не должна создавать дополнительные сложности при посещении матчей. В идентификации должны быть заинтересованы не только зрители, а они получают массу дополнительных сервисов и возможностей, но и клубы. Помимо решения вопросов безопасности они будут знать своих болельщиков в лицо и использовать это в маркетинговых целях.

Мы уже сейчас готовы к ее введению. Все билетные системы и все системы контроля и управления доступом стадионов наших клубов интегрированы с базой РФПЛ», — рассказал Мейтин.