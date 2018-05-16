Чех: «Для любого тренера сложная и важная задача – добыть стабильность»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех боится, что лондонцы могут потерять стабильность с уходом Арсена Венгера с поста главного тренера команды, приведя пример «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона.

«Давайте посмотрим на пример «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона. Когда к ним пришел ван Гаал, все думали, что этот тренер останется надолго. Но когда он не смог быстро оправдать ожидания, его сменили спустя два года.

Для любого тренера сложная и важная задача – добыть стабильность в футболе», – приводит слова Чеха Evening Standard.

Напомним, «Арсенал» сейчас находится в поиске замены на пост главного тренера команды Арсена Венгера.