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    Чех: «Для любого тренера сложная и важная задача – добыть стабильность»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех боится, что лондонцы могут потерять стабильность с уходом Арсена Венгера с поста главного тренера команды, приведя пример «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона.

    «Давайте посмотрим на пример «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона. Когда к ним пришел ван Гаал, все думали, что этот тренер останется надолго. Но когда он не смог быстро оправдать ожидания, его сменили спустя два года.

    Для любого тренера сложная и важная задача – добыть стабильность в футболе», – приводит слова Чеха Evening Standard.

    Напомним, «Арсенал» сейчас находится в поиске замены на пост главного тренера команды Арсена Венгера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 13:09

      Сравнивать МЮ и Арсенал не совсем корректно.

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