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    Мартинес перейдет в «Интер» за 25 миллионов. Контракт рассчитан до 2023 года

    Нападающий «Расинга» Лаутаро Мартинес на следующей неделе прибудет в Италию для заключения контракта с «Интером», сообщает Sky Sports.

    20-летний представитель Аргентины должен будет уладить последние детали с миланским клубом, после чего стороны подпишут контракт. Известно, что он будет рассчитан до 2023 года. Сумма трансфера футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

    В этом сезоне Мартинес провел 24 матча за свой нынешний клуб, забив в них 17 голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 09:41
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