Мартинес перейдет в «Интер» за 25 миллионов. Контракт рассчитан до 2023 года

Нападающий «Расинга» Лаутаро Мартинес на следующей неделе прибудет в Италию для заключения контракта с «Интером», сообщает Sky Sports.

20-летний представитель Аргентины должен будет уладить последние детали с миланским клубом, после чего стороны подпишут контракт. Известно, что он будет рассчитан до 2023 года. Сумма трансфера футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел 24 матча за свой нынешний клуб, забив в них 17 голов и отдав пять результативных передач.