Пайет: «Для «Марселя» главное – забить на мяч больше, чем «Атлетико»

Капитан «Марселя» Димитри Пайет признал, что у второго финалиста Лиги Европы – «Атлетико» – гораздо более богатый опыт выступления на евроарене.

«Конечно, опыт на стороне соперника. Мы изучали манеру игры «Атлетико», знаем, как нужно будет сыграть завтра. Наверное, нам не удастся показывать красивый футбол все 90 минут, но самое главное – забить на мяч больше, чем «Атлетико».

Гризманн важная фигура в «Атлетико». Они забивает и отдает голевые передачи. Он может решить исход матча в любой момент, нужно не спускать с него глаз как с молока, которое вы кипятите», – заявил Пайет.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.