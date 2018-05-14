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    Семак провел в офисе «Газпрома» два часа и уехал до окончания заседания

    «Бомбардир» со ссылкой на Георгия Черданцева писал о том, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак двумя часами ранее прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

    По информации «Р-Спорт», специалист покинул объект, не дождавшись завершения заседания совета директоров.

    Ранее Семак вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита». В онлайн-голосовании в паблике «Зенита» во «ВКонтакте» экс-игрок сборной России с большим перевесом обходит Маурицио Сарри, Паулу Фонсеку, Марсело Гальярдо и Хорхе Сампаоли.

    Напомним, вчера «Зенит» покинул предыдущий тренер Роберто Манчини.

    Источник: Р-Спорт

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    14.05.2018 18:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:35

      Пора бы уж определиться.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 мая 2018, 22:24

      Был бы не логичным уход Семака в Зенит. Столько труда и усилий он вложил в команду. Если только из-за денег.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 мая 2018, 22:02

      зачем он нужен?Зенит это не Уфа!у Семака нет достижений! чем Боярский хуже?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > САДЫЧОК 14 мая 2018, 22:20

      Как же это у Семака нет достижений? А шеста строчка в РФПЛ и путевка Лигу Европы ,не достижение?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > shurik45 14 мая 2018, 22:24

      ...достижение ! но не для Зенита! ...все таки клуб достоин более зрелого тренера!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 21:33

      Побыстрее надо ясность вносить -- тренироваться пора !!!

      3
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 14 мая 2018, 20:29

      Молодец

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 20:15

      Поехал в Уфу шмотки собирать для переезда в Питер?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 мая 2018, 20:14

      Хочется верить, что Семак как тренер, сам хозяин своей судьбы,и выбор правильного решения только за ним и никак иначе.Таким как он , пожелания только успехов и побед в любой команде

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 19:43

      следующая новость от Черданцева Семак прибыл в Уфу

      4
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      Рейтинг: +1741

      max74 14 мая 2018, 19:41

      Ибо за*6ался ждать

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 19:38

      многие из заседавших наверное не знают Семака в лицо да и вообще футболом не интересуются решили посмотреть кому собрались платить пару лямов зелени вот и пригласили его следующим на ковер вызовут Сарри

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