Семак провел в офисе «Газпрома» два часа и уехал до окончания заседания

«Бомбардир» со ссылкой на Георгия Черданцева писал о том, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак двумя часами ранее прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

По информации «Р-Спорт», специалист покинул объект, не дождавшись завершения заседания совета директоров.

Ранее Семак вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита». В онлайн-голосовании в паблике «Зенита» во «ВКонтакте» экс-игрок сборной России с большим перевесом обходит Маурицио Сарри, Паулу Фонсеку, Марсело Гальярдо и Хорхе Сампаоли.

Напомним, вчера «Зенит» покинул предыдущий тренер Роберто Манчини.