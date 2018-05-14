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  • Семак провел в офисе «Газпрома» два часа и уехал до окончания заседания

Семак провел в офисе «Газпрома» два часа и уехал до окончания заседания

14 мая 2018, 18:31
25

«Бомбардир» со ссылкой на Георгия Черданцева писал о том, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак двумя часами ранее прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

По информации «Р-Спорт», специалист покинул объект, не дождавшись завершения заседания совета директоров.

Ранее Семак вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита». В онлайн-голосовании в паблике «Зенита» во «ВКонтакте» экс-игрок сборной России с большим перевесом обходит Маурицио Сарри, Паулу Фонсеку, Марсело Гальярдо и Хорхе Сампаоли.

Напомним, вчера «Зенит» покинул предыдущий тренер Роберто Манчини.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (25)
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Федя Кабак
1526312051
Заслуживает своей работой и отношением!
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The_Enot
1526312650
За газ видать платил, в очереди стоял)
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OfaZavr
1526313159
наверно сказали как обычно говорят когда ведут отбор: "Мы Вам перезвоним если выберем вашу кандидатуру" )))
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порт
1526313416
А с секундомером сидел в кустах всё тот же Черданцев.
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insider_retro
1526313445
Кучка вершителей газового недропользования, безусловно, лучше всего знает кого надо назначить тренером в футболе... Не прозасидались бы, как обычно...
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max74
1526316105
Ибо за*6ался ждать
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Garrincha58
1526316223
следующая новость от Черданцева Семак прибыл в Уфу
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fanchik
1526318047
Хочется верить, что Семак как тренер, сам хозяин своей судьбы,и выбор правильного решения только за ним и никак иначе.Таким как он , пожелания только успехов и побед в любой команде
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prezent2017
1526318121
Поехал в Уфу шмотки собирать для переезда в Питер?
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Zenmaster
1526322815
Побыстрее надо ясность вносить -- тренироваться пора !!!
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