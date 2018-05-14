Де Врей может пропустить матч с «Интером», куда перейдет по окончании сезона

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может пропустить матч 38-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Не знаю, сыграет ли он. Мы оценим его состояние по ходу недели. В любом случае, скоро вернется Луис Фелипе. Также у нас есть другие защитники топ-класса.

Ко всему прочему де Врей сейчас находится не в лучшем состоянии и мог не сыграть против «Кротоне» [матч предыдущего тура]», – прокомментировал ситуацию главный тренер римлян Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что де Врей подпишет с «Интером» контракт на пять лет и годовой зарплатой в 3,8 миллиона евро.

Матч «Лацио» – «Интер» состоится 20 мая.