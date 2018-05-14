Гранквист: «Вернуться в «Краснодар» в качестве тренера? Поживем – увидим»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист назвал пять лет в составе российского клуба – лучшими в своей карьере.

«Могу ли я вернуться в «Краснодар» в качестве тренера? Поживем – увидим. «Краснодар», конечно, занимает особенное место в моем сердце. После завершения карьеры я буду всегда рад вернуться сюда. Здесь ко мне хорошо относились.

Решение уйти далось мне тяжело. Пять лет в «Краснодаре» – лучшее время в моей карьере. Но принял это решение по семейным обстоятельствам. Ждем с женой второго ребенка. Решил вернуться в Швецию, хотя мне очень жаль покидать Краснодар. Но это оптимальное решение», – сказал Гранквист.

Напомним, матч 30-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Рубин» завершился со счетом 1:1. Он стал последним для Гранквиста в российском клубе.