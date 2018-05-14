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    Гранквист: «Вернуться в «Краснодар» в качестве тренера? Поживем – увидим»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист назвал пять лет в составе российского клуба – лучшими в своей карьере.

    «Могу ли я вернуться в «Краснодар» в качестве тренера? Поживем – увидим. «Краснодар», конечно, занимает особенное место в моем сердце. После завершения карьеры я буду всегда рад вернуться сюда. Здесь ко мне хорошо относились.

    Решение уйти далось мне тяжело. Пять лет в «Краснодаре» – лучшее время в моей карьере. Но принял это решение по семейным обстоятельствам. Ждем с женой второго ребенка. Решил вернуться в Швецию, хотя мне очень жаль покидать Краснодар. Но это оптимальное решение», – сказал Гранквист.

    Напомним, матч 30-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Рубин» завершился со счетом 1:1. Он стал последним для Гранквиста в российском клубе.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.05.2018 09:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 мая 2018, 21:16

      УДАЧИ!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 мая 2018, 12:08

      Божовича купите

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