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    Гранквист – об уходе из «Краснодара»: «Уезжаю в Швецию с чистой совестью»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением об этапе карьеры в России. Матч 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1) стал для шведа последним в составе краснодарского клуба.

    «Был очень тяжелый день. Многое эмоций у меня. Думаю о своем будущем, много мыслей. Эти пять лет были особенными. Рад играть в таком замечательном клубе. Здесь замечательный президент, игроки, болельщики. Мы в течение сезона упорно старались и завоевали место в Лиге Европы. Я доволен и с чистой совестью уезжаю в Швецию», – сказал Гранквист.

    Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Швед продолжит карьеру в «Хельсингборге».

    Источник: Rusfootball.info

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    13.05.2018 22:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:11

      Сказал так что лучше и не придумаешь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:09

      настоящий боец и капитан! спасибо за игру и годы проведенные в нашем чемпе! удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 мая 2018, 23:40

      Игрок он хороший, но так говорит, будто с Краснодаром он завоевал хотя бы один трофей.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 22:30

      Очень достойный защитник!Потеря для нашего чемпионата

      2
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