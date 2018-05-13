Гранквист – об уходе из «Краснодара»: «Уезжаю в Швецию с чистой совестью»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением об этапе карьеры в России. Матч 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1) стал для шведа последним в составе краснодарского клуба.

«Был очень тяжелый день. Многое эмоций у меня. Думаю о своем будущем, много мыслей. Эти пять лет были особенными. Рад играть в таком замечательном клубе. Здесь замечательный президент, игроки, болельщики. Мы в течение сезона упорно старались и завоевали место в Лиге Европы. Я доволен и с чистой совестью уезжаю в Швецию», – сказал Гранквист.

Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Швед продолжит карьеру в «Хельсингборге».