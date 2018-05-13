Кубок ЧМ-2018 прибыл в Самару

Кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Самару.

В Самаре трофей пробудет три дня. В воскресенье и понедельник кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где его смогут увидеть и сфотографироваться с ним все желающие. Кроме того, кубок будет представлен на футбольном уроке в одной из самарских школ и на церемонии открытия городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч».

Самара стала четвертым городом в маршруте тура кубка по России после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. Следующими городами станут Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.