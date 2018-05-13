Геркус: «Я бы не назвал дном период Смородской. Был заложен фундамент»

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу своей предшественницы Ольги Смородской.

– Семин сказал, что заслуги Смородской в этом чемпионстве абсолютно нет. Болельщики же придерживались иного мнения: для того чтобы выстрелить, сначала нужно упасть на дно.

– Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе. Команда функционировала, «Локомотив» претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше.

Напомним, что Смородская руководила московским клубом с 2010 по 2016 год.