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    Геркус: «Я бы не назвал дном период Смородской. Был заложен фундамент»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу своей предшественницы Ольги Смородской.

    Семин сказал, что заслуги Смородской в этом чемпионстве абсолютно нет. Болельщики же придерживались иного мнения: для того чтобы выстрелить, сначала нужно упасть на дно.

    – Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе. Команда функционировала, «Локомотив» претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше.

    Напомним, что Смородская руководила московским клубом с 2010 по 2016 год.

    Источник: RT

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    13.05.2018 09:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 мая 2018, 16:17

      Фундамент так-то ниже плинтуса.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 мая 2018, 15:11

      Смородская фотки выложила..
      Но,видно,не все...
      )))всё-равно записил...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 мая 2018, 11:08

      Может и фундамент, но, скорее всего, к сожалению, хлипкий.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 мая 2018, 10:47

      просто не придумали еще то слово, которым можно охарактеризовать работу совы в клубе

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 10:43

      Это было не дно, а днище и пускай сова не вякает. Нет тут её заслуни ни капельки

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 мая 2018, 10:29

      Герпес-рептиллоид похлеще мутко,оказывается.Это какие -такие болельщики несут подобный бред??Оказывается,чтобы выстрелить,нужно ё.нуться об дно?Зачем тогда выгнали смородскую? При ней Локо много раз ушибался об дно ! Надо было руководству дотерпеть чуток до победы в ЛЧ, а они нагнали трижды величайшую Ольгу,саботажники ! Эта новость от Герпеса должна снять всякие сомнения и уныние у жителей Хабаровска.На следующий год вы увидите чудеса в решете : Все будут бояться с вашим СКА играть !

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 мая 2018, 10:00

      Теперь эту тему жевать будут.. Как с багажом Аленичева..

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