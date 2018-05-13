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  • Геркус: «Я бы не назвал дном период Смородской. Был заложен фундамент»

Геркус: «Я бы не назвал дном период Смородской. Был заложен фундамент»

13 мая 2018, 09:41
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу своей предшественницы Ольги Смородской.

Семин сказал, что заслуги Смородской в этом чемпионстве абсолютно нет. Болельщики же придерживались иного мнения: для того чтобы выстрелить, сначала нужно упасть на дно.

– Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе. Команда функционировала, «Локомотив» претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше.

Напомним, что Смородская руководила московским клубом с 2010 по 2016 год.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга Геркус Илья
Комментарии (7)
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mihail200606
1526194844
Теперь эту тему жевать будут.. Как с багажом Аленичева..
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yorgenbarenz
1526196548
Герпес-рептиллоид похлеще мутко,оказывается.Это какие -такие болельщики несут подобный бред??Оказывается,чтобы выстрелить,нужно ё.нуться об дно?Зачем тогда выгнали смородскую? При ней Локо много раз ушибался об дно ! Надо было руководству дотерпеть чуток до победы в ЛЧ, а они нагнали трижды величайшую Ольгу,саботажники ! Эта новость от Герпеса должна снять всякие сомнения и уныние у жителей Хабаровска.На следующий год вы увидите чудеса в решете : Все будут бояться с вашим СКА играть !
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Федя Кабак
1526197393
Это было не дно, а днище и пускай сова не вякает. Нет тут её заслуни ни капельки
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Joko21
1526197641
просто не придумали еще то слово, которым можно охарактеризовать работу совы в клубе
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multiscan
1526198938
Может и фундамент, но, скорее всего, к сожалению, хлипкий.
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shinnik
1526213466
Смородская фотки выложила.. Но,видно,не все... )))всё-равно записил...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526217473
Фундамент так-то ниже плинтуса.
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