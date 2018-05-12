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    Гризманн отказал «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «ПСЖ» ради перехода в «Барселону»

    Как ранее неоднократно писали СМИ, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ближайшим летом станет игроком «Барселоны».

    Сине-гранатовые уже уведомили «матрасников», что заплатят за француза сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Пункт в контракте 27-летнего футболиста о снижении его стоимости с 200 до 100 миллионов вступит в силу 1 июля.

    Форвард уже сообщил всем заинтересованным в нем клубам, что принял предложение каталонцев.

    В своих рядах Гризманна хотели видеть «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», а также некоторые другие команды.

    Источник: Mundodeportivo

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    12.05.2018 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +412

      Eds 13 мая 2018, 19:34

      Успехов в цели...

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