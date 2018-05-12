Гризманн отказал «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «ПСЖ» ради перехода в «Барселону»

Как ранее неоднократно писали СМИ, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ближайшим летом станет игроком «Барселоны».

Сине-гранатовые уже уведомили «матрасников», что заплатят за француза сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Пункт в контракте 27-летнего футболиста о снижении его стоимости с 200 до 100 миллионов вступит в силу 1 июля.

Форвард уже сообщил всем заинтересованным в нем клубам, что принял предложение каталонцев.

В своих рядах Гризманна хотели видеть «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», а также некоторые другие команды.