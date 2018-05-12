Кавазашвили: «Клубы обязаны сами зарабатывать деньги, а не смотреть в государственный карман»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты соцопроса, проведенного порталом Superjob. Согласно исследованию, 49 процентов из 1600 опрошенных россиян выступили за запрет профессионального футбола в стране и перенаправление тратящихся на него средств на развитие детского спорта. 28 процентов высказались против такого развития событий.

«Считаю, что профессиональный спорт должен быть, но такой, который сам зарабатывает деньги, а не смотрит в государственный карман. У нас частных футбольных клубов – раз-два и обчелся. Есть «Краснодар», «Спартак». Возможно, «Локомотив» тоже, но только наполовину. Так же, как и «Зенит». Пусть команды финансируют хозяева, частные инвесторы. Когда футбольные клубы бесконечно просят деньги у губернаторов, бизнесменов, берут кредиты, а потом не расплачиваются и кричат «спасайте» – это не профессиональный спорт.

И второе. Знаю, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы государство предоставляло льготы спонсорам профессиональных футбольных клубов. Я этого не понимаю. Если бы вышли с такой инициативой в отношении тех, кто оказывает помощь в развитии всего спорта в государственном масштабе, вот тогда это правильно.

Считаю, что профессиональный футбол в России нужен, но в том виде, в котором он существует в Европе», – сказал Кавазашвили.