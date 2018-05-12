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  • Кавазашвили: «Клубы обязаны сами зарабатывать деньги, а не смотреть в государственный карман»

Кавазашвили: «Клубы обязаны сами зарабатывать деньги, а не смотреть в государственный карман»

12 мая 2018, 14:43
13

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты соцопроса, проведенного порталом Superjob. Согласно исследованию, 49 процентов из 1600 опрошенных россиян выступили за запрет профессионального футбола в стране и перенаправление тратящихся на него средств на развитие детского спорта. 28 процентов высказались против такого развития событий.

«Считаю, что профессиональный спорт должен быть, но такой, который сам зарабатывает деньги, а не смотрит в государственный карман. У нас частных футбольных клубов – раз-два и обчелся. Есть «Краснодар», «Спартак». Возможно, «Локомотив» тоже, но только наполовину. Так же, как и «Зенит». Пусть команды финансируют хозяева, частные инвесторы. Когда футбольные клубы бесконечно просят деньги у губернаторов, бизнесменов, берут кредиты, а потом не расплачиваются и кричат «спасайте» – это не профессиональный спорт.

И второе. Знаю, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы государство предоставляло льготы спонсорам профессиональных футбольных клубов. Я этого не понимаю. Если бы вышли с такой инициативой в отношении тех, кто оказывает помощь в развитии всего спорта в государственном масштабе, вот тогда это правильно.

Считаю, что профессиональный футбол в России нужен, но в том виде, в котором он существует в Европе», – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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Alemann
1526125620
"профессиональный футбол в России нужен, но в том виде, в котором он существует в Европе" - А как же бюджеты пилить?
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Ruryu
1526125846
Задумывая бизнес,надо рассчитывать на чистую прибыль,лет через 8-10,а наши бизнесмены,на хотят так долго ждать... у нас,большинство,закладывает максимум лет 5.
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iBragim2102
1526126574
Кавазашвили конечно прав, но если гос-во перестанет вкладывать в клубы то рфпл будет состоять из 4 команд.
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SPACE TRUCKIN
1526127080
это всё не ново - надо народ как то привлечь на трибуны...а как это сделать с таким уровнем игры большинства команд?Ростов громыхнул при Бердыеве - болельщик пошёл-мне было очень интересно на него смотреть,хоть я и спартач...команду раздербанили - смотреть нечего и не кому стало...и так у большинства команд с периферии.Как привлечь на стадион болел,если всех практически мало-мальских подающих надежды игроков забирают топ-клубы?на кого приходить фанам?
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Garrincha58
1526130072
кто же откажется от такой кормушки это же целая мафия так им легче воровать гос. средства отмывая их якобы на футболе особенно это в Кубани и Рубине
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VikNMar
1526134422
Прав Анзор , а то всякая басота из за бугра приезжает сюда за миллионными зарплатами , а шахтёры , нефтяники , газовики и прочие , чьи миллионы они гребут , получают копейки . Если хотят Милиры - мюлеры платить такие бабки Халкам и прочим , пусть платят со своего кармана , а не из государственного .......
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zigbert
1526135873
Тут проблема не только в футболе.Система отмывания денег существует и в других сферах нашей жизни.
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OfaZavr
1526145843
это очень трудно осуществить, слишком много подводных камней.
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кузнецов артем
1526147822
Призовые в лиге и за кубок сделайте нормальными, а то за победу в кубке 3 ляма рублей даюь, это же смешно.
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Мары
1526155591
Ну да.Все прям бегут и радуются.А кто откатную систему отменит ? ВВП ? Я вас умоляю.
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