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    Кавазашвили: «Клубы обязаны сами зарабатывать деньги, а не смотреть в государственный карман»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты соцопроса, проведенного порталом Superjob. Согласно исследованию, 49 процентов из 1600 опрошенных россиян выступили за запрет профессионального футбола в стране и перенаправление тратящихся на него средств на развитие детского спорта. 28 процентов высказались против такого развития событий.

    «Считаю, что профессиональный спорт должен быть, но такой, который сам зарабатывает деньги, а не смотрит в государственный карман. У нас частных футбольных клубов – раз-два и обчелся. Есть «Краснодар», «Спартак». Возможно, «Локомотив» тоже, но только наполовину. Так же, как и «Зенит». Пусть команды финансируют хозяева, частные инвесторы. Когда футбольные клубы бесконечно просят деньги у губернаторов, бизнесменов, берут кредиты, а потом не расплачиваются и кричат «спасайте» – это не профессиональный спорт.

    И второе. Знаю, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы государство предоставляло льготы спонсорам профессиональных футбольных клубов. Я этого не понимаю. Если бы вышли с такой инициативой в отношении тех, кто оказывает помощь в развитии всего спорта в государственном масштабе, вот тогда это правильно.

    Считаю, что профессиональный футбол в России нужен, но в том виде, в котором он существует в Европе», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 14:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 23:06

      Ну да.Все прям бегут и радуются.А кто откатную систему отменит ? ВВП ? Я вас умоляю.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 20:57

      Призовые в лиге и за кубок сделайте нормальными, а то за победу в кубке 3 ляма рублей даюь, это же смешно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:24

      это очень трудно осуществить, слишком много подводных камней.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 мая 2018, 17:50

      ну потом не скулите что мы не можем выйти чемпионом РФ в ЛЧ с 3 раунда квалификации.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 17:37

      Тут проблема не только в футболе.Система отмывания денег существует и в других сферах нашей жизни.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 мая 2018, 17:37

      эмм... а ЦСКА получается не частный?) Локо - РЖД, Спартак - ЛукОйл, Зенит - ГазПром...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 мая 2018, 17:13

      Прав Анзор , а то всякая басота из за бугра приезжает сюда за миллионными зарплатами , а шахтёры , нефтяники , газовики и прочие , чьи миллионы они гребут , получают копейки . Если хотят Милиры - мюлеры платить такие бабки Халкам и прочим , пусть платят со своего кармана , а не из государственного .......

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2018, 16:01

      кто же откажется от такой кормушки это же целая мафия так им легче воровать гос. средства отмывая их якобы на футболе особенно это в Кубани и Рубине

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 мая 2018, 15:11

      это всё не ново - надо народ как то привлечь на трибуны...а как это сделать с таким уровнем игры большинства команд?Ростов громыхнул при Бердыеве - болельщик пошёл-мне было очень интересно на него смотреть,хоть я и спартач...команду раздербанили - смотреть нечего и не кому стало...и так у большинства команд с периферии.Как привлечь на стадион болел,если всех практически мало-мальских подающих надежды игроков забирают топ-клубы?на кого приходить фанам?

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 мая 2018, 15:02

      Кавазашвили конечно прав, но если гос-во перестанет вкладывать в клубы то рфпл будет состоять из 4 команд.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > iBragim2102 12 мая 2018, 17:14

      Пусть хоть из КФК , но не за счет народа .......

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