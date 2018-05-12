Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о невызове в сборную Аршавина: «Андрей – большой игрок, но сейчас есть другие футболисты, идущие в гору»

Черчесов – о невызове в сборную Аршавина: «Андрей – большой игрок, но сейчас есть другие футболисты, идущие в гору»

12 мая 2018, 07:06
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов в команду на чемпионат мира-2018 полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Видел его зимой на сборах. Когда говоришь о столь уважаемых людях, трудно подбирать слова.

Андрей – большой игрок, но сегодня у нас есть другие футболисты, которые идут в гору. Они заслужили шанс сыграть на домашнем чемпионате мира.

Аршавин уже внес огромную лепту в развитие нашего футбола, но давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Андрея 10-летней давности я бы с удовольствием пригласил в команду», – сказал тренер.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Россия Кайрат Аршавин Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yorgenbarenz
1526101954
Да,Аршавин в подмётки не годится идущим в гору, вызванным тобой игрокам.Особенно правильным было решение ,невзирая на насмешки,вызвать земляка Габулова.Обязательно ставь его во всех трёх играх с капитанской повязкой.
Ответить
ФанатОтБога
1526103288
ааааааааа УСАТЫЙ ТЫ СКАЗОЧНЫЙ Д О Л БА Е Б
Ответить
77SAM
1526109229
-Пусть Жираф был неправ, Но виновен не Жираф, А тот, кто крикнул из ветвей: - Жираф большой - ему видней!
Ответить
кеша_КБ
1526116023
- ну вот!, и наконец самый главный вопрос для подготовки сб. России))), брать Аршавина или не брать))), чем "расшаркиваться" перед "столь уважаемыми людьми", лучше - серьёзно,усердно и основательно выполнять свою работу в доверенной Вам сборной, и готовить тех, кто "идёт в гору"...честно!? - пока ничего серьёзного в Вашей работе не вижу...только бла-бла-бла...
Ответить
Yev
1526117087
Как же хочется дождаться окончания ЧМ и посмотреть кто прав, вечно критикующие или человек уверенный в том что он идёт правильным путем. Осталось ждать не долго
Ответить
Sancool
1526117171
****...ну почему он?
Ответить
zigbert
1526128838
Не доверяет.
Ответить
ROBERTUSA
1526133652
боже мой. С каждым интервью он скатываеться все ниже.
Ответить
OfaZavr
1526143732
зря, он и сейчас не хуже многих вызванных.
Ответить
ROBERTUSA
1526147570
Аршавин с Денисовым - друзья. Логика понятна?
Ответить
Главные новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
25
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
5
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+