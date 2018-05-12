Черчесов – о невызове в сборную Аршавина: «Андрей – большой игрок, но сейчас есть другие футболисты, идущие в гору»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов в команду на чемпионат мира-2018 полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Видел его зимой на сборах. Когда говоришь о столь уважаемых людях, трудно подбирать слова.

Андрей – большой игрок, но сегодня у нас есть другие футболисты, которые идут в гору. Они заслужили шанс сыграть на домашнем чемпионате мира.

Аршавин уже внес огромную лепту в развитие нашего футбола, но давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Андрея 10-летней давности я бы с удовольствием пригласил в команду», – сказал тренер.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

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