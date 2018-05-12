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    Черчесов – о невызове в сборную Аршавина: «Андрей – большой игрок, но сейчас есть другие футболисты, идущие в гору»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов в команду на чемпионат мира-2018 полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.

    «Видел его зимой на сборах. Когда говоришь о столь уважаемых людях, трудно подбирать слова.

    Андрей – большой игрок, но сегодня у нас есть другие футболисты, которые идут в гору. Они заслужили шанс сыграть на домашнем чемпионате мира.

    Аршавин уже внес огромную лепту в развитие нашего футбола, но давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Андрея 10-летней давности я бы с удовольствием пригласил в команду», – сказал тренер.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: РФС

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    12.05.2018 07:06
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 12 мая 2018, 20:52

      Аршавин с Денисовым - друзья. Логика понятна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:48

      зря, он и сейчас не хуже многих вызванных.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 12 мая 2018, 17:00

      боже мой. С каждым интервью он скатываеться все ниже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:40

      Не доверяет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +253

      Sancool 12 мая 2018, 12:26

      ****...ну почему он?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 мая 2018, 12:24

      Как же хочется дождаться окончания ЧМ и посмотреть кто прав, вечно критикующие или человек уверенный в том что он идёт правильным путем. Осталось ждать не долго

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 12:07

      - ну вот!, и наконец самый главный вопрос для подготовки сб. России))), брать Аршавина или не брать))), чем "расшаркиваться" перед "столь уважаемыми людьми", лучше - серьёзно,усердно и основательно выполнять свою работу в доверенной Вам сборной, и готовить тех, кто "идёт в гору"...честно!? - пока ничего серьёзного в Вашей работе не вижу...только бла-бла-бла...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 мая 2018, 10:45

      Черчесов решил Слуцкого превзойти. Опустит сборную во вторую сотню.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 мая 2018, 10:13

      -Пусть Жираф был неправ,
      Но виновен не Жираф,
      А тот, кто крикнул из ветвей:
      - Жираф большой - ему видней!

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 12 мая 2018, 08:34

      ааааааааа УСАТЫЙ ТЫ СКАЗОЧНЫЙ Д О Л БА Е Б

      1
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