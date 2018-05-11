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  • Шавло: «Глушаков должен быть вызван в сборную. Он точно не стушуется против топ-соперников на ЧМ»

Шавло: «Глушаков должен быть вызван в сборную. Он точно не стушуется против топ-соперников на ЧМ»

11 мая 2018, 18:41
9

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что опыт полузащитника красно-белых Дениса Глушакова мог бы помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира. По его словам, 31-летний футболист выглядел бы уверенно на фоне именитых команд.

Напомним, Глушаков не был включен главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в расширенный список игроков для подготовки к мундиалю, оказавшись лишь в числе семерых резервистов.

«Неприятный осадок оставило попадание Глушакова и Комбарова только в число резервистов. Денис хорошо провел прошлый сезон и первую половину этого. В последних встречах ни тот, ни другой не участвовали, поэтому, наверное, и возникло сомнение по их физическому состоянию. Надеюсь, что все образуется и они попадут в окончательный состав.

В основном списке есть молодые, это хорошо, но опыт тоже обязательно должен присутствовать. Глушаков и Комбаров выступали на крупных турнирах, в том числе и на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Для любого тренера важно наличие в составе таких людей, умеющих подсказать в сложный момент, мотивировать партнеров. Глушаков должен быть вызван, он точно не стушуется против топ-соперников, что доказал и на Евро-2016, и в товарищеских встречах с Бразилией и Аргентиной», – сказал Шавло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис
Комментарии (9)
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ВЛАДИВОСТОК
1526054354
Моё мнение.....................без обид , Глушаков в нынешнем сезоне скорее мёртв , чем способен в футбол играть...........
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Red-white-чемпион
1526055565
из топ соперников у нас только уругвай
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Волховский
1526056012
У него спад. В кубке России он показал, что не готов принимать правильные решения. Станислав Черчесов посмотрит и решит. Я ему полностью доверяю.
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Мары
1526057503
Откровенно говоря Комбарова в этом списке точно не вижу.Не плохо помогает полузащите, участвует в атакующих действиях, но в обороне тихий ужас.Глушаков же действительно может помочь.Опыт штука неоценимая.
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Zeff
1526059337
Один Ливерпуль чего стоит.
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Бухбух
1526065841
Он с "Тосно" - то в кубке стушевался.
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