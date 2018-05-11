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    Шавло: «Глушаков должен быть вызван в сборную. Он точно не стушуется против топ-соперников на ЧМ»

    Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что опыт полузащитника красно-белых Дениса Глушакова мог бы помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира. По его словам, 31-летний футболист выглядел бы уверенно на фоне именитых команд.

    Напомним, Глушаков не был включен главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в расширенный список игроков для подготовки к мундиалю, оказавшись лишь в числе семерых резервистов.

    «Неприятный осадок оставило попадание Глушакова и Комбарова только в число резервистов. Денис хорошо провел прошлый сезон и первую половину этого. В последних встречах ни тот, ни другой не участвовали, поэтому, наверное, и возникло сомнение по их физическому состоянию. Надеюсь, что все образуется и они попадут в окончательный состав.

    В основном списке есть молодые, это хорошо, но опыт тоже обязательно должен присутствовать. Глушаков и Комбаров выступали на крупных турнирах, в том числе и на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Для любого тренера важно наличие в составе таких людей, умеющих подсказать в сложный момент, мотивировать партнеров. Глушаков должен быть вызван, он точно не стушуется против топ-соперников, что доказал и на Евро-2016, и в товарищеских встречах с Бразилией и Аргентиной», – сказал Шавло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 18:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 мая 2018, 22:10

      Он с "Тосно" - то в кубке стушевался.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 мая 2018, 20:22

      Один Ливерпуль чего стоит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 мая 2018, 19:51

      Откровенно говоря Комбарова в этом списке точно не вижу.Не плохо помогает полузащите, участвует в атакующих действиях, но в обороне тихий ужас.Глушаков же действительно может помочь.Опыт штука неоценимая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Волховский 11 мая 2018, 19:26

      У него спад. В кубке России он показал, что не готов принимать правильные решения. Станислав Черчесов посмотрит и решит. Я ему полностью доверяю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Волховский 11 мая 2018, 21:04

      Доверие, особенно в ситуации с Динисовым! Упорно не хочет брать его в сборную!

      1
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 11 мая 2018, 19:19

      из топ соперников у нас только уругвай

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Red-white-чемпион 11 мая 2018, 21:02

      И Салах!

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2018, 18:59

      Моё мнение.....................без обид , Глушаков в нынешнем сезоне скорее мёртв , чем способен в футбол играть...........

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2018, 20:24

      Это похороны!

      1
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