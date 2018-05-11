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    ЦСКА проведет последний раунд переговоров с Натхо после игры с «Анжи»

    Руководство ЦСКА проведет последний раунд переговоров с полузащитником Бибрасом Натхо о продлении контракта после заключительного матча в РФПЛ с «Анжи».

    На днях стороны провели встречу, на которой не смогли достичь согласия. Как сообщает источник, наиболее вероятным развитием событий является уход израильтянина из клуба.

    Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне.

    Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017/18 хавбек принял участие в 43 играх, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.

    Источник: Sport24

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    11.05.2018 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 мая 2018, 17:53

      Доверяем решение вопросов по контракту, руководству клуба

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