ЦСКА проведет последний раунд переговоров с Натхо после игры с «Анжи»

Руководство ЦСКА проведет последний раунд переговоров с полузащитником Бибрасом Натхо о продлении контракта после заключительного матча в РФПЛ с «Анжи».

На днях стороны провели встречу, на которой не смогли достичь согласия. Как сообщает источник, наиболее вероятным развитием событий является уход израильтянина из клуба.

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне.

Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017/18 хавбек принял участие в 43 играх, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.