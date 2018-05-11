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    Черчесов: «Запасные – это неправильное слово. Эти игроки также являются членами сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резервный список футболистов, включенных в расширенный состав национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.

    «Запасные – это неправильное слово. Они также в списке, тоже являются членами команды. Но мы дадим тем ребятам, которые поедут на сбор, два дня тренировочного процесса, чтобы они поработали через день. А для тех, кто оказался в расширенном списке и не поедет, мы составили план тренировочного процесса, который они будут выполнять, чтобы были в хорошем тонусе.

    Все-таки чемпионат уже закончился, и они не могут тренироваться с клубами. Эти игроки должны вести себя соответствующим образом, чтобы, если что-то случится, и они нам понадобятся, они были в хорошем состоянии», – сказал Черчесов.

    Напомним, в резерв сборной на мундиаль вошли голкипер Гилерме («Локомотив»), защитники Дмитрий Комбаров («Спартак») и Владислав Игнатьев («Локомотив»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат») и Дмитрий Полоз («Зенит»), а также нападающий Антон Заболотный («Зенит»).

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2018 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 15:44

      баран, обучающий народ, новым футбольным терминам...

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