Черчесов: «Запасные – это неправильное слово. Эти игроки также являются членами сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резервный список футболистов, включенных в расширенный состав национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.

«Запасные – это неправильное слово. Они также в списке, тоже являются членами команды. Но мы дадим тем ребятам, которые поедут на сбор, два дня тренировочного процесса, чтобы они поработали через день. А для тех, кто оказался в расширенном списке и не поедет, мы составили план тренировочного процесса, который они будут выполнять, чтобы были в хорошем тонусе.

Все-таки чемпионат уже закончился, и они не могут тренироваться с клубами. Эти игроки должны вести себя соответствующим образом, чтобы, если что-то случится, и они нам понадобятся, они были в хорошем состоянии», – сказал Черчесов.

Напомним, в резерв сборной на мундиаль вошли голкипер Гилерме («Локомотив»), защитники Дмитрий Комбаров («Спартак») и Владислав Игнатьев («Локомотив»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат») и Дмитрий Полоз («Зенит»), а также нападающий Антон Заболотный («Зенит»).