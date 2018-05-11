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    Во время ЧМ-2018 болельщики смогут сфотографироваться с виртуальным двойником Льва Яшина

    На стадионах во время проведения в России чемпионата мира-2018 появятся виртуальные двойники вратаря сборной СССР Льва Яшина.

    Любой желающий болельщик сможет сфотографироваться с 3D-копией советского голкипера при помощи приложения Histars. Такая возможность будет доступна на протяжении всего турнира – с 14 июня по 15 июля.

    «Цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов в 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу... В их числе столичный «Спартак» и Большая спортивная арена «Лужников», а также стадионы Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга и Саранска», – говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы.

    Копия в Москве также появится на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, в парке Горького, Таганском парке, в парках «Зарядье» и «Сокольники».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 10:05
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