Тренер Саудовской Аравии Пицци не планирует индивидуальной игры против Салаха

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци уверен, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах будет нейтрализован защитниками его команды.

«В моем распоряжении классные защитники. Мы полностью уверены в команде и навыках наших игроков.

Салах? Мы не будем готовить специальные планы для его нейтрализации. У нас в составе есть игроки, которые способны его остановить», – приводит слова Пицци Arab News.

Напомним, Саудовская Аравия играет в группе А вместе с Египтом, Уругваем и сборной России.