«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

с днем рождения Палыч! молодец, еще и чемпионство подарил себе!
«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Российскому специалисту сегодня исполняется 71 год.
Напомним, что под руководством Семина железнодорожники в нынешнем сезоне выиграли РФПЛ.
«11 мая день рождения отмечает главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин. Ему исполнился 71 год. К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке. Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы – пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!» – говорится в сообщении «Локо».