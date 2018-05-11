«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина​. Российскому специалисту сегодня исполняется 71 год.

Напомним, что под руководством Семина железнодорожники в нынешнем сезоне выиграли РФПЛ.

«11 мая день рождения отмечает главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин. Ему исполнился 71 год. К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке. Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы – пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!» – говорится в сообщении «Локо».