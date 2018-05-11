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«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

11 мая 2018, 01:27
8

«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина​. Российскому специалисту сегодня исполняется 71 год.

Напомним, что под руководством Семина железнодорожники в нынешнем сезоне выиграли РФПЛ.

«11 мая день рождения отмечает главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин. Ему исполнился 71 год. К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке. Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы – пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!» – говорится в сообщении «Локо».

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (8)
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Yev
1525995346
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ribavadim
1525999097
С Днём Рождения, Палыч !
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sprint5
1526006780
а лучший подарок чемпионство
Ответить
srg38
1526015925
Юрий Палыч оле-оле-оле!
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Zeff
1526024913
Юрий Палыч, с Днём Рождения! Здоровья и удачи тебе!
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zigbert
1526035773
Поздравляю!!!
Ответить
fortune-bva
1526055255
Палыч, знаю, что никогда не прочтешь моего сообщения, но надеюсь что мысли материализуются, здоровья тебе!!! Самое главное!!! Не болей, победе тебе!!!
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OfaZavr
1526056712
с днем рождения Палыч! молодец, еще и чемпионство подарил себе!
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