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    «Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

    «Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина​. Российскому специалисту сегодня исполняется 71 год.

    Напомним, что под руководством Семина железнодорожники в нынешнем сезоне выиграли РФПЛ.

    «11 мая день рождения отмечает главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин. Ему исполнился 71 год. К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке. Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы – пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!» – говорится в сообщении «Локо».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.05.2018 01:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 19:38

      с днем рождения Палыч! молодец, еще и чемпионство подарил себе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 мая 2018, 19:14

      Палыч, знаю, что никогда не прочтешь моего сообщения, но надеюсь что мысли материализуются, здоровья тебе!!! Самое главное!!! Не болей, победе тебе!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:49

      Поздравляю!!!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 мая 2018, 10:48

      Юрий Палыч, с Днём Рождения! Здоровья и удачи тебе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 11 мая 2018, 08:18

      Юрий Палыч оле-оле-оле!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 мая 2018, 05:46

      а лучший подарок чемпионство

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 мая 2018, 03:38

      С Днём Рождения, Палыч !

      8
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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 мая 2018, 02:35

      Присоединяюсь

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