«Манчестер Сити» вернется к кандидатуре Мареза, если удастся сбить цену

Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

К его кандидатуре снова возвращается «Манчестер Сити». Минувшей зимой «горожане» уже пытались заполучить представителя Алжира, но не смогли договориться о сумме трансфера.

«Лисы» рассчитывали выручить за своего форварда 95 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» предлагал за него 68 миллионов. На этом переговоры были завершены.

Сейчас представители Манчестера также рассчитывают снизить запрашиваемую цену за нападающего.