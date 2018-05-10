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    «Манчестер Сити» вернется к кандидатуре Мареза, если удастся сбить цену

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

    К его кандидатуре снова возвращается «Манчестер Сити». Минувшей зимой «горожане» уже пытались заполучить представителя Алжира, но не смогли договориться о сумме трансфера.

    «Лисы» рассчитывали выручить за своего форварда 95 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» предлагал за него 68 миллионов. На этом переговоры были завершены.

    Сейчас представители Манчестера также рассчитывают снизить запрашиваемую цену за нападающего.

    Источник: The Times

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    10.05.2018 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:03

      Трудно угадать судьбу Мареза. Не берут его за хорошие деньги ,хотя желание покинуть Лестер у него есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 10 мая 2018, 18:25

      он же карьеру сказал завершит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 09:41

      Марез, наверное, для снижения цены, регулярно забивает во матчах крайнего месяца!!..))

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