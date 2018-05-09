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    Чемпион АПЛ-2016 Хут покинет «Лестер» по окончании сезона

    Защитник «Лестер Сити» Роберт Хут уйдет из клуба после завершения сезона. Об этом сообщила пресс-служба «лис» на официальном сайте клуба.

    Из-за повреждения лодыжки 33-летний немец не выходил на поле в матчах АПЛ-2017/18. В январе он принял участие в четырех играх дублирующих составов.

    «Лестер» выкупил права на Хута у «Мидлсбро» в июле 2015 года. В дебютном сезоне защитник выиграл с командой Клаудио Раньери чемпионат Англии. Чемпионство стало для него третьим в карьере – прежде он выигрывал первенство в составе «Челси».

    Ожидается, что 1 июля футболист станет свободным агентом.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    09.05.2018 19:26
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