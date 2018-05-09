Кэррик выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник команды Майкл Кэррик выйдет на поле с первых минут в домашнем матче заключительного 38 тура АПЛ с «Уотфордом».

«Наш капитан начнет матч против «Уотфорда» перед нашими болельщиками.

Мы имели в своем распоряжении отличного человека, играющего в футбол на протяжении долгих лет. И сейчас его тело говорит: «Достаточно».

Клуб и я, мы хотим сохранить его. Думаю, Майкл может быть очень положительным для нас», – сказал Моуринью.

Напомним, ранее стало известно, что 36-летний хавбек завершит карьеру по окончании сезона. В нынешней кампании он принял участие всего в четырех матчах.