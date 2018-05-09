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    Кэррик выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник команды Майкл Кэррик выйдет на поле с первых минут в домашнем матче заключительного 38 тура АПЛ с «Уотфордом».

    «Наш капитан начнет матч против «Уотфорда» перед нашими болельщиками.

    Мы имели в своем распоряжении отличного человека, играющего в футбол на протяжении долгих лет. И сейчас его тело говорит: «Достаточно».

    Клуб и я, мы хотим сохранить его. Думаю, Майкл может быть очень положительным для нас», – сказал Моуринью.

    Напомним, ранее стало известно, что 36-летний хавбек завершит карьеру по окончании сезона. В нынешней кампании он принял участие всего в четырех матчах.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.05.2018 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 9 мая 2018, 23:08

      Удачи в будущем, Майкл. Ты внёс хороший вклад в успехи клуба.

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